高市早苗人氣女王！「早苗包」與「工作」真言狂吸粉

編譯林浩博／綜合報導

日本女首相高市早苗人氣紅不讓！但她吸粉的利器，卻與政治無關。她連說五次「工作」的真言，體現了她工作狂的態度，甚至成為了年度流行語。她所用的托特包款，同樣一夕爆紅，還被外界取上了「早苗包」的外號，幾天內就賣到斷貨，訂單一路排到明年8月。就連她用的筆，都有死忠粉絲搶購。

日本首相高市早苗就職首日所帶的黑色托特包，成了她的招牌象徵，甚至被暱稱為「早苗包」。其熱銷程度，是直到明年8月都斷貨。（圖／翻攝自X平台 @WTPworldleather）

連說五次「工作」

高市10月初剛當選自民黨總裁，就低沉而又堅定的嗓音，承諾她會「工作、工作、工作、工作、再工作」。高市這番話想強調她為國奉獻的精神，但日本一直苦於超長工時的過勞問題，職場婦女又常身兼家務、照看子女，因此一開始社會反應兩極，甚至有人將之解讀成帶有諷刺意味。

廣告 廣告

話雖如此，她的「工作」真言仍於本週奪下日本金年度流行語大賞。高市親臨典禮現場，她領獎時笑稱，這段話絕無鼓勵過勞的用意，要大家別誤解，「我是抱著為國民奉獻的心情」。

一天只睡兩小時

高市在10月4日當選總裁的致詞中，除了連說五次「工作」的名言，還說自己會「拋棄工作與生活之間的平衡」，並呼籲黨內同僚「像馬一樣工作」，希望能夠激勵當時黨內因接連敗選而低迷的士氣。

高市可不只是嘴上說一說， 像是11月7日的國會開議第一天，她於凌晨3點就召集幕僚開會。再加上高市的丈夫曾經中風，她還了肩負照顧對方的責任。她於國會的預算委員會答詢時稱：「我大概一天睡兩小時，最長就睡四小時。」

高市不忘自我解嘲：「這大概對我肌膚不好。」

高市的工作狂作風，也引發國會同僚擔憂，她和屬下真能撐得住？據高市所說，她之後再也沒要求凌晨3點就開會。

在這種超人般的瘋狂工作日程，高市說，她唯一的放鬆時光，就是早晨與晚上的泡澡。

鈴木牌的粉紅色自動鉛筆，也因高市早苗的使用，瘋迷全網，並被暱稱「早苗筆」。（圖／翻攝自X平台 @GearoidReidy）

「早苗活」

作為日本有史以來的第一位女首相，高市的穿著打扮受到年輕女性吹捧模仿，掀起了所謂的「早苗活」（Sana-katsu，意指「支持早苗」）旋風。不過，美聯社記者山口真理懷疑，她們當中又有多少人，真正青睞高市的強硬保守政治路線。

高市裝扮俐落典雅，短髮配上珍珠首飾與藍色套裝，但當中最招牌的，還是她10月21日成為首相第一天，所攜帶的黑色托特包。這款包包由手工打造，出自東京本土145年的老工坊「濱野皮革工藝」（Hamano Inc.），每顆包包要價13萬6400日圓、約新台幣2萬8000元。

那天以後，這款包包瞬間在社群媒體爆紅，並被外界暱稱為「早苗包」。所有8種顏色的包包，短短幾天就完售一空，由於無法量產，訂單還一路排到明年8月底。

不只包包，高市用來寫筆記的鈴木牌粉紅鉛筆，同樣熱銷。就像包包被稱「早苗包」，這筆也被稱作「早苗筆」，而且不論是實體店，還是電商，這款筆也常常賣到缺貨。幸運買到筆的粉絲就經常上社群PO照炫耀，寫下「與早苗同款」。

「表裡如一」的魅力

高市並非女性主義者，思想也偏向傳統保守，但她受年輕人歡迎，也是不爭的事實。對此，臉書粉專「小林文字燒」分析，大家喜歡的，是她「表裡如一」的特質。

在這篇5日的貼文當中，小林指出，高市態度從始至終一致，在國會的答詢也不會拐彎抹角，而是單刀直入，用淺顯易懂的語言溝通。再加上她態度禮貌，總用微笑以對，私生活方面也對丈夫先前婚姻所生的子女，視如己出，另外她還勤走基層、穿衣顏色鮮艷有別於黯淡等等，這些都是加分項。而正是這種鮮明又誠懇的個人風格，讓她獲得年輕人的喜愛。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

《馬關條約》強制續約？網驚見日本畫廊貼公告：邀請「台灣同胞」參觀

北京再出招！又投訴「台灣有事」發言 日駐聯合國大使駁斥：毫無根據

這還不滿意？高市早苗喊「理解尊重中國」 中共外交部嗆敷衍：絕不接受

高市早苗「理解並尊重」中國一中原則！專家曝背後涵意：親中派根本自嗨

