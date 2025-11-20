高市早苗人氣旺！家鄉奈良推「早苗醬餅乾」

▲日本首相高市早苗在日本人氣超旺，家鄉奈良縣也推出「早苗醬餅乾」，希望吸引觀光客對奈良更加青睞。（圖／翻攝自讀賣新聞）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗雖因「台灣有事」相關言論導致中日關係跌入谷底，但高市早苗在日本人氣超旺，之前在JNN民調中拿到82％的支持率，創下歷代第二高紀錄。她家鄉奈良縣也推出「早苗醬餅乾」，餅乾上有4種不同圖案，包括Q版的高市早苗肖像，推出後立即大受歡迎，目前已經賣到缺貨。

根據《讀賣新聞》報導，為了紀念出身自奈良縣的高市早苗就任首相，成為日本史上首位女首相，有奈良縣伴手禮土產店推出一款「早苗醬餅乾」，吸引人們關注。

店家表示，策劃這項商品，「是希望藉由高市首相的就任，讓更多人能以奈良為傲」。一盒餅乾共有12塊，包括4種樣式，每種各有3塊。

4種樣式分別是高市早苗的Q版肖像、奈良的象徵鹿的圖案、印有奈良初總理大臣的文字、以及印有女性初總理大臣的文字。此外，餅乾盒中還附贈一張明信片，共有三種款式會隨機放入其中一種。目前已經公開的圖案是高市早苗在奈良公園餵鹿仙貝以及高市早苗身穿奈良時代的天平衣裝站在平城宮遺址，另外還有一款則是驚喜隱藏版等待民眾發掘。

對於「早苗醬餅乾」成功製造話題，負責人松浦一葉表示，「我們希望這能成為吸引觀光客對奈良的觀光景點和特產產生興趣的契機」。

