高市早苗人氣有多高？ 看看YouTube宣傳影片就知道

日本自民黨總裁，首相高市早苗，為自民黨在眾議院大選所錄製的30秒宣傳片，在YouTube創下上傳9天，點閱數突破1億次的超高紀錄。

日本眾議院大選將在2月8日登場，據英文「日本時報」報導，日本自民黨總裁、首相高市早苗，目前人氣高漲，不僅所到之處，人氣爆棚，就連她自己獨白，放在YouTube上的宣傳片，上傳9天點閱數就破億。報導說，以政治宣傳影片而言，這麼短的時間，就有這麼高的點閱數，相當罕見。（葉柏毅報導）

報導說，自民黨1月26日在YouTube官方頻道，上傳這支只有高市早苗獨白的宣傳影片，影片標題是「讓日本列島更富足、更強大」，這是高市早苗這次大選，為自民黨所訂下的競選主軸；30秒的內容當中，只有高市的獨白。

據統計，這支影片上傳9天，點閱數就突破1億次，到2月5日下午，點閱數已經突破了1億1790萬次。報導說，日本樂壇人氣組合YOASOBI的熱門歌曲「Idol」，雖然是日本史上最快達成突破1億次觀看的MV，但也費時35天才達成這項紀錄。

自民黨官方頻道約有19.6萬名訂閱者，先前觀看次數最高的影片，是前首相石破茂在2024年眾院選舉前發布的影片，觀看次數約2200萬次。至於主要反對黨，由立憲民主黨與公明黨組成的「中道改革聯合」，今年1月上傳的影片，點閱數則有100萬次左右。