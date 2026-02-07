高市早苗人氣發威 在野大咖緊急返回選區護盤

（中央社記者戴雅真東京7日專電）日本眾議院選舉進入最後衝刺。根據讀賣新聞社最新終盤情勢調查，在高市早苗內閣高支持率帶動下，自由民主黨候選人在多個單一選區聲勢明顯上升，甚至連原本在外跑透透助選的中道改革聯合共同幹事長安住淳，自身選區都有翻盤風險，昨天臨時改變行程回防護盤。

讀賣新聞報導，高市早苗5日在佐賀縣白石町為自民候選人站台時直言，黨中央每日緊盯選情，集中支援勝負差距極小的選區，「現在正是決定天下歸屬的關鍵時刻」。當天現場安檢隊伍排起長龍，支持者高喊「高市」，人氣超旺。

廣告 廣告

自民黨善用「高市效應」的選戰策略逐漸奏效。高市早苗4日到訪岡山4區後，自民黨候選人橋本岳從原本與中道對手勢均力敵，轉為在終盤拉開差距；長野2區也出現類似變化，自民黨候選人成功把原本略居下風的局面扳成拉鋸戰。

整體而言，自民黨候選人處於「勝負未分」狀態的選區較選戰初期減少17區，「劣勢」選區也縮減1區，「優勢」選區則從129增加至147區。

自民黨內部人士坦言，這是一場「完全倚賴高市人氣」的選舉，最後階段仍將持續把高市早苗投入東京等激戰選區。

高早苗的高人氣甚至撼動在野黨「大咖」選區。中道共同幹事長、10度當選眾議員的安住淳原本持續在外替中道候選人站台，昨天也計劃到靜岡縣與神奈川縣助選。然而，在高市支持率加持下，多家媒體民調顯示他的選情落後於自民黨候選人森下千里。眼見自家後院起火，他趕緊回歸宮城4區拉票。

民調顯示，森下的領先優勢正在逐漸擴大，如果主導立憲民主黨與公明黨組成中道的安住淳落敗，對自民黨而言將是「勝利的象徵」，安住陣營顯然抱持強烈的危機感，決定緊急回防。

不過，自民黨也對可能來襲的寒流與降雪高度警戒，擔憂影響投票率。由於本次選戰呈現自民吸納年輕族群與無黨派選民，而中道仰賴工會，以及公明黨母體創價學會展開組織動員的結構，高市周邊人士指出，「高市粉絲是否會實際出門投票，將直接影響勝敗。」

因應8日投票日，各地可能出現降雪，自民黨選舉對策委員長古屋圭司已要求各陣營全力動員期日前投票。高市本人也已經完成不在籍投票，並透過社群媒體呼籲選民善用期日前投票制度。

自民黨內部也保持高度戒備。黨部高層提醒，過去曾因政治獻金爭議導致選情急轉直下，「只要一句失言，就可能改變整個選戰走向」。

另一方面，日本維新會在大本營大阪以外地區的存在感偏低。維新代表吉村洋文向各地陣營發出動員文件，呼籲對外強調「高市政權的油門與引擎正是維新會」，力圖在最後階段催出支持動能。

隨著投票日逼近，自民黨氣勢轉強，中道則加緊組織動員，日本政局最終走向，將取決於激戰選區與實際投票率表現。（編輯：唐佩君）1150207