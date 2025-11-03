高市早苗人氣高 新閣支持率破8成
自民黨籍日相高市早苗十月廿一日才就任，根據日本新聞網（ＪＮＮ）一、二日所做的最新民調，高市新閣的支持率達八成二，不支持率僅一成四三。
八成二僅次於二○○一年小泉純一郎新閣的八成八，甚至比她的政治導師安倍晉三首次（七成三四）、第二次（六成六九）拜相時還高，也遠高於她前任石破茂新閣上路時的五成一六。
對高市就任後的一連串外交表現及作為，包含接待第二任首度訪日的美國總統川普，達八成三的受訪者肯定她在外交舞台上的首秀。
日本社會與專家均對高市日前的外交首秀予以正面評價，認為她與川普等外國領袖的互動，和傳統日本政治人物予人的嚴肅、有距離感的印象不同，高市親切、直率、拉近距離的態度，被認為是她出身奈良的日本關西人性格在外交活動中增添人情味。
然而高市的高人氣並未明顯拉抬自民黨支持率，在前述的民調中，該黨支持率為二成八九，比上次調查時增加一個百分點。最大在野黨立憲民主黨為百分之五點五，與自民黨組成新執政聯盟的日本維新會為百分之三點九。
日本讀賣新聞三日報導說，高市若要像小泉與安倍般長期執政，關鍵仍在中間選民。
