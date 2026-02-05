高市早苗人氣高 日媒：網路聲量完勝他黨

▲有日本網路媒體統計，現任首相兼自民黨總裁高市早苗的網路聲量，遠遠勝過其它政黨黨魁、代表。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本眾議院大選，本月8日就要投開票，有日本媒體統計，現任首相兼自民黨總裁高市早苗的網路聲量大勝其它政黨黨魁，凸顯高市內閣即使面臨中日關係緊張、國會改選政治豪賭，人氣仍不減反增。

日本選舉資訊網近期在官方YT發布影片，分析本次大選相關影片播放量，光是在選戰前半段（1月27日至2月1日）短短幾天，就逼近10億次點擊，不僅超越2024年大選，也直逼去年參議院選舉17天累計的17億次紀錄。

在「2026眾議院選舉YT播放量與正反聲量」方面，高市早苗不僅遠超其它政黨領袖，正面聲量也遙遙領先。此外，各政黨代表在YT關鍵字的點擊率趨勢，也顯示高市早苗大勝其它政黨黨魁、代表。

分析認為，YT已不再只是輔助戰場，而是實質左右選情的關鍵。這次日本眾議院大選，YT戰場呈現一人獨大，高市早苗幾乎壟斷絕大部分聲量。

