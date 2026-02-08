高市早苗今沒露臉？日媒：已提前投票 逾2千7百萬人提早投

日本眾議院選舉今正式投票，各黨黨魁動向各界關注，其中日本首相、同時也是自民黨總裁高市早苗，已完成不在籍投票，今並未在投票所露面。

日本首相高市早苗。（圖／路透社）

《共同社》報導，高市早苗今留在首相官邸休息，她已於5日完成不在籍投票。相關人士轉述，高市認為「接下來就是冷靜等待國民的判斷」。至於中道改革連合共同代表野田佳彥，則返回家鄉千葉縣船橋市投票，他在投票後表示，「這是一場攸關日本未來方向的選舉，結果將由選民決定」。

而自民黨執政聯盟、日本維新會代表吉村洋文，當天沒有外出行程，選擇在家中休息。國民民主黨代表玉木雄一郎，留在東京都內的眾議院議員宿舍休息，為長時間的選戰調整身心狀態。

根據日本總務省最新統計，本屆眾議院選舉自公示日翌日（1月28日）起至2月7日止，共有2701萬7098名選民完成提前投票，占全體有權投票的選民26.1％。

報導指出，相比2024年舉行的上屆眾議院選舉，提前投票人數增加606萬1663人，顯示年輕選民及各地選民，對提前投票的參與度明顯提高。總務省指出，這次提前投票人數增長，有助於減少投票日當天的投票壓力，也反映選民對選舉關注度的提升。

