高市早苗仍有意推進「日中戰略互惠關係」 中方：先撤回台灣有事發言
日本首相高市早苗7日在國會答詢時的「台灣有事」發言引發中國強烈反彈，她今天（11/21）對此表示，政府的立場一貫，與中國建立「戰略互惠關係」的大方向也沒有改變。
中國外交部則回應稱，日本若想發展戰略互惠關係，高市應先撤回「台灣有事」發言。
共同社、《朝日新聞》報導，高市今天在首相官邸回答記者提問時表示，她與中國國家主席習近平上月底見面時，確認要推動戰略互惠關係，並建立建設性的穩定關係，這個大方向沒有改變」。
她也表示，政府對於「存亡危機事態」的立場是一貫的，「怎樣的事態屬於（存亡危機事態），政府會結合實際發生事態的個別具體情況，政府將對全部情報進行綜合判斷。
對於是否要撤回發言，高市並未回應。
對於高市的說法，中國外交部發言人毛寧在今天下午的例行記者會回應稱，日本若想發展戰略互惠關係，高市就應該撤回「台灣有事」發言。
高市早苗7日在眾議院預算委員會答詢時提到，若中國以武力封鎖台灣，可能構成日本安保法制中可動用集體自衛權的「存亡危機事態」。但她當時就強調，仍要看實際發生的個別具體情況。
中國隨後強烈抗議，要求高市撤回言論，但高市10日曾表示，上述發言是依照政府的既有見解，不會撤回或取消，但也強調這是基於最壞情況的假設性答辯，不會定為日本國策，今後也將謹慎避免明確表態。
高市的言論引來中國駐大阪總領事薛劍發表「斬首」論，令日本社會譁然，但中方拒絕道歉，且持續加強施壓，包括呼籲民眾避免赴日旅遊、停止恢復日本水產品進口等，藉此要求高市撤回發言。
