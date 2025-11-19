高市早苗傳參拜靖國神社 郭正亮：黨內有人要讓她「死透」

日本首相高市早苗先前在國會針對「台灣有事」發表言論，指出可能構成日本「存亡危機事態」，導致陸日關係惡化，近日傳出高市早苗可能在12月底參拜靖國神社。對此，前立委郭正亮認為，這是自民黨內有人刻意放話讓她「死透」。

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

針對高市早苗日前涉台的言論，大陸官媒《新華社》發表評論文章批評，「一言可以興邦，一言也可以喪邦」。文章指出高市早苗的涉台錯誤言論極不負責、極度危險，日方必須深刻反省歷史，收回惡劣言論，停止挑釁越線，否則一切後果由其自身承擔。

郭正亮18日在中天政論節目《中天辣晚報》中表示，高市早苗派遣外務省亞洲大洋洲局長金井正彰赴北京，此舉被與自民黨結盟的右翼政黨「日本維新會」創始人橋下徹解讀為高市早苗自認不對。橋下徹認為「若沒有判斷能堅持到底，就根本不該講」，這可能代表日本極右翼的立場。

前立委郭正亮。（資料圖／中天新聞）

郭正亮進一步指出，在日本右翼眼中，高市早苗的發言就是她的信念、不能讓步認錯，否則就應該下台。他分析，針對高市早苗發表「台灣有事論」後的表現，日本右翼對她的評價已開始下降。

對於高市早苗傳出可能在12月26日參拜靖國神社的消息，郭正亮認為，這是日本黨內已有人開始要害她，相關消息可能是黨內放出、要讓高市「死透」。郭正亮分析，若她不去參拜就會得罪日本右翼，但若去了就完蛋了，「逼你死透，不然哪有人現在在出這種招的」。

