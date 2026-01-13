高市早苗傳將提前解散國會 矢板明夫曝3關鍵原因

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

日本首相高市早苗傳出將在月底解散眾議院，提前改選，印太戰略智庫執行長、資深媒體人矢板明夫分析，高市政府選擇此舉的3大理由，其中一項與日本對兩岸議題的立場密切相關，認為此時解散國會，等於把對中政策交給國民表決，若自民黨在選舉中獲勝，等於給高市一張「民意授權書」，向北京清楚表明日本社會的立場。

日本首相高市早苗傳出將在月底解散眾議院，提前改選。（圖／翻攝高市早苗X）

矢板明夫昨（12）日在臉書發文指出，高市早苗首相已正式決定解散國會，並於下個月舉行眾議院選舉。矢板明夫分析，表面上看，日本正處於「多事之秋」，有大量棘手課題等待處理，因此在野黨認為，高市此時解散國會的決定，等於製造政治空白，但事實上，高市正是為了消除政治空白，才選擇現在出手。

矢板明夫指出，第一個原因是「政權基盤脆弱不利於施政」。目前執政的自民黨和日本維新會加起來只有233席過半，「邊緣多數」讓政權極不穩定，只要有一名議員缺席或倒戈，預算案、人事案甚至重要法案，都有被否決的風險。對於希望推動大刀闊斧改革的高市來說，這種局面意味著隨時可能被個別議員要脅，因此趁內閣支持率仍居高時「重新洗牌」，爭取「穩定多數」，是高市眼中最理性的選擇。

矢板明夫進一步指出，第二個原因，是為了整合自民黨內部的反對勢力。高市在去年10月的自民黨總裁選舉中只是險勝，黨內的權力基礎並不牢固，菅義偉、岸田文雄與石破茂3位前首相系統的國會議員，至今仍與她貌合神離、暗中牽制。如果此時解散國會重新選舉，這些議員必須高舉高市的政策爭取選票，等他們再次當選後，就難再公開對抗首相路線，將大幅提升高市的實際領導力。

第三個理由與中國密切相關，高市早苗去年11月7日在國會應詢時，發表支持台灣的明確立場，遭中國接連施壓、抗議與騷擾，日本政府也承受了不小的壓力。此時解散國會，等於把對中政策交給國民表決：日本要支持挺台、強硬的路線？還是要回到對中妥協？如果自民黨在選舉中獲勝，等於給高市一張「民意授權書」，也向北京清楚表明日本社會的立場。

矢板明夫總結，這場選舉不只是權力之爭，更是方向之爭，希望親台、重視民主價值的高市早苗，能在選舉中取得勝利，為日本帶來更穩定、也更堅定的未來。

