高市早苗傳探討修改「無核三原則」的這一條

日本首相高市早苗日前對於「臺灣有事」議題，回答稱「有可能構成存立危機事態」，引爆爭議。日本媒體15日報導，高市早苗正在探討對「無核三原則」中「不運進核武器」進行修改。

根據日本《共同網》15日獨家報導，高市早苗正在探討對無核三原則中「不運進核武器」進行修改，理由是「不運進核武器」的概念有可能減弱美國核嚇阻力的實效性。

報導指出，無核三原則是日本的基本核政策，即「不擁有、不製造、不運進」核武器。現行國家安保戰略寫明「堅持無核三原則的基本方針今後也不會改變」。

《共同網》引述相關人士透露，高市早苗堅持無核三原則中的「不擁有」與「不製造」。但是她擔憂如果遵守「不運進」原則，那麼就無法允許美軍載核艦船停靠日本，在發生「突發事態」之際，美國的核嚇阻會減弱。

《紐約時報》指出，高市上任不到一個月，才在上月於南韓與中國國家主席習近平會面，兩人當時還親切握手、微笑合照。但上週五，高市在國會回答有關所謂「生存受威脅事態」的提問。根據日本法律，若被認定為此類情況，政府可動用自衛隊進行軍事行動。

對於高市「生存受威脅事態」說法，中國大陸副外長孫衛東13日奉示召見日本駐陸大使金杉憲治，提出嚴正交涉和強烈抗議。

