高市早苗傳「將解散眾議院」 日媒曝「大選擬2月初提前舉行」

高市早苗傳「將解散眾議院」。（翻攝自高市早苗IG）

有日本官員透露，首相高市早苗預計會在今（14）日通知自民黨幹部，計畫解散眾議院並且提前舉行大選，日媒曝，大選的時間應該會落在2月初。

據日媒《日經新聞》報導，高市早苗今天預計會向民黨官員宣布，她計畫在23日召開國會會時宣布解散眾議院。報導中也揭露，眾議院大選預計將會在2月初到2月中旬舉行。

據了解，高市早苗希望透過解散眾議院，並在內閣支持率較高的情況下舉行大選，藉此增加執政黨的席位，並且積極推動財政、安全方面等政策。多位官員也指出，高市早苗先前就有告訴自民黨官員，在國會開議前解散眾議院「是選項之一」。

目前日本眾議院方面，自民黨派系擁有199席次，與維新會合計233席，這也剛好為465席過半，也就意味著，只要少一席就會跌破過半門檻。日本眾議員的任期為4年，不過首相有中途解散的權力，這次眾議院將改選465席，當中包含單一選區289席，以及比例代表176席。

