高市早苗入住首相公邸 否認曾有無障礙裝修工程

（中央社東京10日綜合外電報導）日本首相高市早苗去年底利用年假從眾議院議員宿舍搬進首相公邸時，有日本媒體報導稱公邸經過無障礙相關裝修。對此，她昨天在社群平台X發文否認此事。

時事通信社報導，有日本媒體報導高市的丈夫山本拓曾經因為腦中風而持續復健，所以高市搬進首相公邸前，公邸也為此經過相關裝修。

高市昨天在X提到此事時表示，丈夫看到相關報導後心情低落，認為「好像一副是他的關係，耗費許多公帑」。

她也在文中表示，「若必須花費重要的稅金裝修，我們先前就不會搬到公邸」。

她也說明，跟管理公邸的官邸事務所確認過後，相關工程只有室內清潔以及其他一般修繕等，但是不含無障礙相關工程。（編譯：楊惟敬）1150110