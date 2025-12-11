高市早苗入選富比世百大影響力女性！原因曝

▲日本首相高市早苗。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 富比世雜誌（Forbes）今（11）公布2025「全球百大權勢女性」榜單，今年10月甫當選日本首相的高市早苗就入選第3名，除了是日本首位女首相外，她也可能會左右東亞勢力板塊及全球製造業穩定。

綜合日本媒體報導，富比世2025「全球百大權勢女性」榜單，前兩名與去年相同，由歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）拿下。

今年10月甫當選日本首相的高市早苗，獲選為榜單第三名。富比世評選原因稱，高市早苗領導一個GDP規模達4兆美元的國家，也是日本憲政史上第一位女首相，在當前人工智慧（AI）技術革新、打造半導體等產業供應鏈日趨重要之際，她身為日本首相，可能會左右東亞的勢力板塊，以及全球製造業的穩定性。

日本內閣官房長官木原稔回應，高市早苗精通政策，時常根據訊息萬變的國際情勢，收集、分析資訊並學習，讓人感到她非常強而有力。

榜單的第4名是義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），第五名則是墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。

該份榜單聚焦2025年型塑全球局勢、最具力量的女性領袖、創新者與變革推動者，榜單涵蓋來自25個國家地區的女性，北美地區佔50人，是最多人入選的地區。

其他入選榜單的知名人士，包括台灣出生的超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰排名第10；第21名的流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift），以35歲成為榜內最年輕；,第71名的女星兼塑身衣品牌SKIMS共同創辦人金卡戴珊（Kim Kardashian）、第47名的字節跳動（ByteDance）財務長高准等，都是首次進榜。

2025年的排名根據資金、媒體、影響力與影響範圍等4大權力根基，以及商業、科技、金融、媒體與娛樂、政治與政策、慈善等6個領域進行綜合評估。上榜者所掌理的機構，應合計創造逾4.9兆美元營收、影響的國家涵蓋全球國民生產毛額（GDP）一半以上。

此次榜單中，有44%是擁有執行長（CEO）頭銜的女性，比例是近5年來最高；另有10位是創辦人，反映初越來越多女性扮演打造、擴張與領導大型組織崛起的要角。政治領袖今年共有16位入榜，包含8位現任國家領導人。

《富比世女性》（ForbesWomen）總編輯麥格拉斯（Maggie McGrath）表示，當代權力已不再侷限於單一領域或頭銜，2025年的榜單展現女性跨越政治、科技與文化領域的多重影響力，「無論是推動全球科技創新的蘇姿丰，或是從日本到墨西哥的女性政治領袖，都正在重塑世界秩序，展現女性在全球舞台上前所未有的能量。」

