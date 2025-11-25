高市早苗內閣支持度破7成！日學者揭1關鍵

▲高市早苗日前「台灣有事論」引起中國不滿，但日媒最新民調顯示，高市內閣支持率仍超過70％。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗日前「台灣有事論」引起中國不滿，但日媒最新民調顯示，高市內閣支持率仍超過70％。對此，日本學者小笠原欣幸昨（24）日分析，該民調是在中國反彈後進行的，因此頗具參考價值，目前的支持率可以説相當高；他也說，日本國内部分人士擔憂高市首相是否能保持言行的穩定性，而首相本人是否充分意識到這一點，也是關鍵。

小笠原欣幸在臉書分享高市內閣民調，讀賣新聞在11月21至23日的民調顯示，有72%支持，毎日新聞在11月22至23進行民調，有65%支持，産経新聞則在11月22至23做民調，有75.2%支持高市內閣。

對此，小笠原欣幸分析，高市內閣成立至今剛好一個月，日本媒體公布了第二輪內閣支持率民調結果，與她在10月底就任後立即進行的調查相比，支持率幾乎未見變化。

小笠原欣幸指出，由於此次調查是在高市首相有關台灣有事的發言以及中國方面開始反彈之後進行的，因此頗具參考價值，目前的支持率可以説相當高。

不過，小笠原欣幸也說，就任一個月的民調自然難以保證未來的表現，日本經濟和日中關係目前正處於高度不確定狀態。此外，日本國内部分人士擔憂高市首相是否能保持言行的穩定性，而首相本人是否充分意識到這一點，也是關鍵。

