高市早苗內閣支持度續強 民調逾75％ 逾六成民眾認同行使集體自衛權「合理」
[Newtalk新聞] 近日由日本《產經新聞》與《富士新聞網》聯合進行的調查顯示，高市早苗內閣的支持率維持高檔，達到 75.2%，與上次10月25 日／26 日調查相比僅微降0.2個百分點，仍維持高居不下支持度。針對其於國會就「若發生台灣有事」表態日本可能行使集體自衛權一事，日本受訪民眾當中有高達 61% 認為此舉「恰當」或「算是恰當」。
在另一項因應事件中，面對中國駐大阪總領事薛劍在社群媒體發表「我們別無選擇，只能毫不猶豫地砍掉那個骯髒的腦袋」的言論，有35.0%受訪者認為僅需對其提出抗議，而有29.5%則支持驅逐出境，另有34.5%表示無法明確回答。
此外，在中國政府呼籲其公民暫緩赴日旅遊的背景下，受訪民眾約 49.9% 表示「不太擔心」或「完全不擔心」此一情況；同時，也有 49.3% 認為「非常擔心」或「有些擔心」，兩者比例相當。
儘管面臨外交層面的緊張與爭議，但高市早苗內閣仍保持高支持率，且民眾對於其所提的防衛政策與外交立場，整體呈現較為正面的評價。
