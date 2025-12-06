高市早苗內閣支持率破75%！在野黨全面備戰國會提前大選

日本首相高市早苗。（圖／達志／美聯社）

日本國會本屆會議將於17日結束，隨著首相高市早苗政府在民調中的支持率居高不下，在野黨正加緊準備，以防她在明年初提前舉行大選，屆時高市早苗領導的自民黨若能大獲全勝，鞏固其在明年國會召開前的地位，其政治收益將非常巨大。

綜合外媒報導，部分分析人士認為，高市早苗最快可能在明年1月提前舉行選舉，此舉將影響政府的經濟政策，包括明年6月左右敲定的日本年度長期財政藍圖。依照大選的時間安排，日本央行「日銀」（Bank of Japan）升息的時機與步伐也可能受到牽動，因為央行通常會避免在選舉前作出重大政策調整。

日媒《讀賣新聞》11月底的報導曾指出，日本最大在野黨「立憲民主黨」幹部、前財務大臣安住淳透露，該黨將與其他政黨合作，從執政聯盟手中奪回議席。《讀賣新聞》等日本媒體此前還引述立憲民主黨黨魁野田佳彥的說法稱：「首相很可能會考慮在提早解散國會。」

對此，高市早苗多次強調，她沒有餘裕考慮突襲選舉，並將專注於推動政策，以緩解生活成本上升對經濟造成的衝擊。與此同時，較小的在野黨「國民民主黨」黨魁玉木雄一郎也正在走訪地方，目標是在所有都道府縣至少推出1名候選人。

自10月21日就任以來，極右翼的高市早苗憑藉抗中民粹路線，在民調上持續領先。作為1名強硬的民族主義者，她在財政策略上保持相對寬鬆，以此抵銷抗中外交路線帶來的負面經濟後果。

然而，她推動的21.3兆日圓刺激方案，既提升了市場對日本財政健全性的疑慮，也推高了公債殖利率，導致外界要求她提出更具體的財政整頓方案。

然而，她的高支持度仍為執政黨提供了強大的政治資本。據日媒《富士新聞網》的最新民調顯示，高市政府的支持率高達75.2%，遠超多數前任。

主張提前大選的自民黨人士相信，高市的高人氣將有助於重新奪回國會下議院多數，讓執政陣營擁有更穩定的立法基礎。高市是自民黨與更右派的「日本維新會」同意組建聯合政權後出任的首相。但2黨目前在下議院席次仍未過半，使政府在推動預算案與法案時，必須受到在野黨的牽制。

