高市早苗內閣支持率高達82%！歷代僅輸1人

▲日本首相高市早苗上任十天就經歷了東盟峰會、美國總統川普訪日、APEC峰會。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 高市早苗上任超過10天，兩周內歷經了東盟峰會、美國總統川普訪日以及APEC峰會，根據日本新聞網（JNN）最新民調顯示，上月剛成立的高市早苗內閣支持率高達82%，歷代新內閣支持率僅落後給2001年前首相小泉純一郎內閣的88%。

日本新聞網在11月1日、2日週末期間進行調查，針對全日本2607名18歲及以上的男性和女性進行調查。其中，市話回覆875份，手機回覆1732份，共1013份有效回覆，回答率為38.9%。

廣告 廣告

民調顯示，「支持高市內閣」的受訪者高達82.0%，比上個月石破茂內閣的支持率增加了38.3個百分點；表示「反對高市內閣」的人數比例比上個月下降了38.7個百分點，目前為14.3%，

高市內閣支持率來到82.0%，這一數字是自2001年以來第二高的內閣支持率，僅次於小泉純一郎首相領導的內閣的88.0%。JNN 按性別分析結果，發現男性支持率為 81%，而女性支持率略高，為 83%。

JNN進一步調查了各政黨的支持率，執政的自民黨為 28.9%（比上個月上升 1.0 個百分點），立憲民主黨為 5.5%（下降 0.3 個百分點），日本維新黨為 3.9%（上升 0.3 個百分點），國民民主黨為 3.6%（下降 4.0 個百分點），其他政黨為 4.7%（下降 1.1個百分點）。

自當選以來，高市早苗在外交領域取得了令人矚目的成果，她會見了包括美國總統川普、中國國家主席習近平和韓國總統李在明在內的世界各國領導人，並出席了在馬來西亞舉行的東盟峰會。這次外交接觸使得 83% 的受訪者對高市的努力表示肯定，只有 9% 的人表示不肯定。

調查還詢問高市上任後景氣是否可能回升，有58%民眾認為會有所好轉，另有23%認為不會好轉；對於高市早苗曾稱要在2027年財政年度將國防支出相關經費增至國內生產毛額（GDP）的2%；有56%受訪者表示支持、33%不支持。

高市早苗在短短十天內歷經三場重大外交場合，關西人熱情開朗的性格，讓高市早苗與傳統日本政治人物嚴肅、有距離感的印象不同，亞太經濟合作會議（APEC）過程中，高市早苗在會議前開始前把椅子「滑過去」，微笑著與印尼總統普拉伯沃交談，關西人的直率行動畫面也引發討論。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高市早苗喊話金正恩舉行領袖會談！承諾在首相任內解決綁架問題

高市早苗與林信義會面惹怒北京 矢板明夫：日中台關係現微妙轉變

高市早苗連2天見林信義還發文！中國提「日本殖民台灣」氣炸