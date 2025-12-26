高市早苗內閣敲定2026年度預算案 122兆日圓再創新高

日本政府今天(26日)通過了創紀錄的2026年財政年度預算案，用來支付包含國防支出的增加，以及因為通膨持續而不斷膨脹的社會安全支出。

從2026年4月開始的122.3兆日圓(7820億美元)2026年財政年度預算，將包含約9兆日圓的國防支出，在日中關係惡化之際，日本首相高市早苗力圖加速日本軍事能力的全面升級。

日本防衛省在簡報文件中表示：「日本面臨戰後最嚴峻與複雜的安全情勢」，並強調必須「從根本上強化」其防禦能力。

日本預算案的核心內容是撥款1000億日圓來打造所謂的「多層沿岸防衛體制」(SHIELD)，透過部署無人機來阻擋任何外國部隊的入侵。

日本希望多層沿岸防衛體制在2028年3月前完成，但沒有詳細說明這將與日本海岸線的哪一個部分連結。

2026年財政年度的122兆日圓預算，超越了2025年財政年度的115兆日圓，再度創下新高紀錄。

這項預算草案還需要日本國會的批准。

日本的預算規模不斷膨脹，也讓市場擔憂高市早苗的大規模支出政策將加劇日本的公債債務。

日本的債務占國內生產毛額(GDP)比率，是主要經濟體中最高的國家。根據國際貨幣基金(IMF)預估，這個數字今年達到232.7%。

日本國會這個月稍早批准了一項大規模補充預算，用來支付上個月宣布的21.3兆日圓經濟刺激方案。

市場對此做出了回應，日圓貶值，日本公債殖利率則上升。

部分觀察人士已經將這個情況與2022年英國前首相特拉斯( Liz Truss)任內的債券市場動盪相提並論。

高市早苗提倡以大規模政府支出來刺激經濟成長。

高市早苗上週在記者會上表示：「日本現在需要的不是透過過度撙節的財政政策來破壞我們的實力，而是透過積極的財政政策來強化我們的國家實力。」

高市早苗24日接受日經新聞訪問時強調，她對日本財政健康的承諾，拒絕任何「不負責任的債券發行或減稅」。

野村綜合研究所(Nomura Research Institute)經濟學家木內登英表示，目前的預算規模不太可能對債券市場造成衝擊。

但木內登英說，如果增加到125兆日圓以上，將進一步加劇已處於危機狀態的債券市場動盪。

木內登英說，在高市任內，額外預算將迅速膨脹，達到18兆日圓。

木內登英指出：「金融市場可能會對類似情況高度警戒。如果因為預算規模，日圓走貶、債券價格進一步攀升，這將加劇對經濟與人民生活遭受負面影響的擔憂」

更弱勢的日圓將提高缺乏自然資源的日本的進口價格，日本經濟高度仰賴外來進口糧食、能源以及原料。

在物價不斷攀升引發民怨後，今年10月上台的高市早苗承諾將對抗通膨。

日本面臨的另一項挑戰是人口老化，這是由於長期的低生育率與謹慎的移民政策所導致的。