高市早苗內閣通過預算案 擴大支出24.8兆創史上新高

日本高市早苗政府完成2026財政年度預算編訂，總共台幣24.8兆，刷新日本政府預算紀錄。

日本首相高市早苗今（26）日召開內閣會議，通過2026年度預算案，在社會安全與國防相關支出增加，以及利率上升的情況下，總預算達122.3兆日圓，合台幣約24.8兆，這是日本政府首度編列預算突破120兆日圓大關，刷新歷史新高。（葉柏毅報導）

綜合外電報導，高市政府提出的2026年度預算，與2025年度相比，多出7.1兆日圓，再度創下日本政府預算新高。

報導指出，由於人口老化和物價上漲，導致醫療費用上調，社會安全支出將增加到39.5兆日圓，國防支出預計增加到8.9兆日圓。此外，由於利率上升，用來償還政府債券和債券利息的支出，增加3.5兆日圓，來到達到31.2兆日圓，也創下歷史新高。

高市政府主張擴大支出以刺激經濟成長，高市早苗上星期在記者會上表示，日本現在需要的，不是以「過度緊縮」的財政政策，削弱國家實力，而是必須透過積極的財政政策，來增強國家實力。高市在星期二也強調她對日本財政健康的承諾，並拒絕任何「不負責任的債券發行或減稅」。

這是高市政府首次編訂預算，預計將在明年1月提交給國會，目標是在2026年4月新會計年度開始前儘早通過。