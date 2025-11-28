高市早苗兩度惹怒中國後果曝光！郭正亮：中國海警船駐守釣魚台未撤，川習通話真相是為了烏克蘭
高市早苗民調75%創新高賭明年3月改選，郭正亮：光靠民調撐不住，中國經貿制裁必然來臨
日本首相高市早苗近期因台灣議題頻頻引發中國不滿，華爾街日報更獨家披露，美國總統川普在與中國國家主席習近平通話後，隨即致電高市早苗要求在台灣問題上「降低音量」。前立委郭正亮在Yahoo《風向龍鳳配》深度分析這場國際角力，指出川習通話的真正目的其實是烏克蘭問題，而習近平則藉機對日本施壓，導致中國在釣魚台的實質控制已如同裴洛西訪台後海峽中線消失般成為既定事實。
川習通話真相曝光：川普為烏克蘭問題求助習近平
郭正亮表示，從這幾天接觸到的訊息判斷，川普主動致電習近平，一開始的用意並非針對日本台灣問題，而是為了烏克蘭和平協議。目前烏克蘭協議陷入僵局，分為28點方案（偏向俄羅斯）和19點方案（偏向歐洲），俄羅斯已放話若無法讓他們有「勝利的感覺」就不可能簽署，戰爭將持續下去。
「川普有求於習近平」，郭正亮直言，美國希望中國能支援烏克蘭協議，因此川普在做事前鋪排。財政部長貝森特也證實是川普主動打的電話，「這其實讓人鬆一口氣，如果是習近平打那就不得了，那就是在說你如果不管好日本，我就自己動手了。」
習近平藉機出招：用二戰秩序論述約束美日
郭正亮分析，習近平當然趁這個機會把「二戰秩序」概念講給美國聽，強調中美並肩作戰反法西斯、反軍國主義，要共同維護二戰的勝利成果。「坦白講這是高招，拉高到我們聯手創造的二戰秩序，美國真的很難有立場反對。」
中國官媒人民日報的「鐘聲」評論也呼應這個論述，提出中美應該共同維護二戰勝利成果，反映中國現在對日本在台灣問題上的基本立場，就是用二戰後的國際秩序來約束美國和日本。
川普轉手致電高市早苗：華爾街日報爆「降低音量」
川普聽完習近平對日本的強烈不滿後，隨即致電高市早苗。雖然日本官房長官木原稔否認川普要求日本「降低音量」，但郭正亮認為華爾街日報的報導應該是真的。
高市早苗通話20分鐘面色凝重：中間那段被遮掉了
郭正亮指出，高市早苗與川普通話20分鐘，最後川普給面子說「你隨時可以打給我」，但高市早苗出來後卻「面色凝重」。「如果只是客套話，出來應該是滿面笑容，所以中間一定有一段在勸戒，說你不要用台灣議題把事情惹毛了。我覺得高市早苗遮掉了中間那一段。」
至於日本政府為何否認？郭正亮分析，打電話進去抗議的「都是右翼」，如果不否認，支持群眾會受不了，可能會有人開始攻擊美國干涉日本的存立危機。「但這個政治壓力讓你立刻退讓，中國大陸就非做動作不可了。」
郭正亮：高市早苗兩度觸怒中國
郭正亮指出，高市早苗第一次觸怒中國，是提出「台灣有事即日本有事」，把台海戰爭視為日本的存立危機事態，主張有權動用集體自衛權。「這連美國都有意見，集體自衛權哪裡是你能判斷的？應該是美國判斷吧。但這就是介入中國內政。」
第二次則是引用舊金山合約，暗示「台灣地位未定論」。郭正亮表示，日本建交後的四文件精神，基本上已經跟美國很接近，就是台灣是中國的一部分，只是中國不說是中華人民共和國。「現在高市早苗又翻到建交前的立場，一個朋友跟我講，這就是佐藤榮作的立場，那時候還沒有建交。」
高市早苗雖然表態「日本沒有立場認定台灣的法律地位」，但中國外交部直接批評這是「矇混過關、錯上加錯」，因為高市早苗只提舊金山合約，反而不談開羅宣言、波茨坦宣言，以及中日建交時的四文件，是在操弄台灣地位未定論。
釣魚台情勢如裴洛西後海峽中線：中國隨時可出聲讓日本尷尬
更嚴重的是，郭正亮透露，中國大陸的2到4艘海警船持續駐守釣魚台，並沒有撤離。「日本的海警船不敢去釣魚島，因為去了就一定衝突，沒有去就沒有新聞。」
郭正亮以裴洛西訪台後海峽中線消失為例，認為釣魚台情勢可能就會一直維持這樣。「中國大陸默不作聲，但要作聲其實很容易，只要新聞報導有這件事，日本會不會尷尬？你要不要做動作？右翼的壓力不是又來了？那你認為日本敢做動作嗎？」
中國批評高市早苗矇混過關：只提舊金山合約不提波茨坦宣言
郭正亮強調，中方要的是「政策性的說法」，而不是做公關的講法，不接受什麼「我講過頭了」、「助理也後悔了」這種說詞。中國要求高市早苗撤回「台灣有事日本有事」的說法，並且要承認台灣的定位，也就是波茨坦宣言中台灣歸還中國的事實，以及1972年簽署的中日建交四文件。
「經貿肯定不會留情，日本企業在中國的營收一定會減少，但這是累積性的效應。」郭正亮預測。
高市早苗賭民調能撐到明年3月？
值得注意的是，高市早苗的民調目前高達75%，創下有史以來第一次新高。郭正亮分析，中國周邊國家只要跟中國有衝突，民調大部分都會增加，「高市早苗才剛開始，他現在自認為民調高可以hold住。」
郭正亮指出，高市早苗的美好想法是撐到明年3月發動眾議院改選，他現在大概只有190幾席，如果以這個民調，有可能到210席就算勝利，進入第二任才是真正的開始。
但郭正亮質疑，「日本政治我並不認為民調是可以解決問題的，接下來就是自民黨內部怎麼認知跟中國的關係。國際衝突，民調也沒有用，就看誰能撐得久。」
美國作為第三方：取決於中國反應
對於美國的立場，郭正亮認為，美國是第三方，沒有必要主動做動作，取決於中國高不高興。「川普進一步的動作就是要看中方的動作，不然他當然就樂於解釋說這件事情就過了。本來第三方就是這樣，他沒必要惹到自己身上。」
郭正亮總結，高市早苗對美國的交代只是玩文字遊戲，表面上看是退讓，但實際上在操弄更嚴重的問題。中國接下來必將採取行動，這場角力才剛開始，高市早苗能否靠民調撐到明年改選，還有待觀察。
