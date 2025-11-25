高市早苗再出手！宣布成立日本版「政府效率部」

日本首相高市早苗兌現「負責任財政支出」承諾，日本政府今（25）日宣布正式成立日本版的「政府效率部」（DOGE），該部門由財務大臣片山皋月帶領，編制約30人，並將在2026年正式運作，減少政府不必要的開支。

據《日本經濟新聞》報導，日本政府在25日宣佈在內閣官房設立一個專門機構，負責審查鉅額補貼、特別稅收措施以及其他政策性減稅和資金項目，該機構被定位為日本版「政府效率部」（DOGE），將由財務大臣片山皋月帶領，該機構將於2026年正式運作，為編制2027財政年度預算和稅制改革做準備。

原本的內閣官房行政改革推動本部已改組為「特別稅收措施及補貼審查辦公室」，該部將同時從相關部會和機構任命約30名人員，辦公室也將與財政部預算局、稅務局以及總務省地方稅局和行政評估局合作，首次會議將於12月初在首相官邸舉行，將由相關部會和機構的高級副部長出席會議。

片山皋月強調，日版DOGE不會像美國的DOGE大刀闊斧，狂砍人事以及預算，而是會專注在審核補貼以及減稅措施，維持外界對日本財政的信任。

