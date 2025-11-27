高市早苗再喊「日本沒立場認定台灣法律地位」！中國氣炸轟：不思悔改

國際中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗近日表示，若台海爆發軍事衝突、動用軍艦等武力行動，可能構成日本的「存亡危機事態」，此言論引發中國強烈反彈。26日高市早苗再喊「日本沒立場認定台灣法律地位」。（圖／翻攝自高市早苗Instagram）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。高市早苗近日出席國會的黨魁辯論時，再次強調日本對台灣態度不變，直言「日本沒有立場認定台灣法律地位」。此言論一出也讓中國外交部再度跳腳，轟高市早苗「至今不思悔改」。

26日黨魁討論會上，高市早苗針對先前「台灣有事」議題再度發言，提到目前日本與台灣維持「非政府間的實務關係」，強調過去日本在「舊金山合約」中已經放棄對台灣的所有權利及權限，因此「日本沒有立場認定台灣法律地位」。至於台灣有事的構成日本「存亡危機事態」該如何定義？高市早苗則說，要依據實際發生情況來判斷。

廣告 廣告

對此，27日中國外交部例行記者會上，中國外交部發言人郭嘉昆就針對高市早苗的說法再度回應，聲稱「台灣地位問題早在1945年中國人民抗日戰爭勝利時，就已經徹底解決。 1949年10月1日中華人民共和國中央人民政府宣告成立，成為代表全中國的唯一合法政府。這是在中國這一國際法主體沒有改變的情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域並沒有改變。中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，包括對台灣的主權」。

中國外交部發言人郭嘉昆（圖／翻攝自微博）

郭嘉昆表示，1972年《中日聯合聲明》明確，日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，中華人民共和國重申，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，日本國政府充分理解和尊重中國政府這一立場，並堅持遵循《波茨坦公告》第八條的立場。

郭嘉昆強調，所謂「舊金山和約」是在排斥中俄等二戰重要當事人的情況下，對日本單獨媾和而發表的文件。這份文件違反1942年中美、英、蘇等26個國家簽署的《聯合國家宣言》中關於禁止與敵國單獨媾和的規定，違反聯合國憲章和國際法基本原則，其對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置，都是非法無效的。

最後郭嘉昆說，高市早苗對具有充分國際法效力且在《中日聯合聲明》和《中日和平友好條約》等雙邊條約中明確強調的《開羅宣言》《波茨坦公告》避而不談，卻唯一突出非法無效的「舊金山合約」，這再次表明她時至今日仍不思悔改，仍在持續損害中日四個政治文件精神確立的中日關係政治基礎，無視聯合國權威，公然挑戰戰後國際秩序和國際法基本準則，甚至妄圖煽炒所謂「台灣地位未定論」，直言這是錯上加錯，中方對此堅決反對，國際社會也應高度警惕。

更多三立新聞網報導

馬英九喊準戰爭狀態！她嗆「台灣最惡夢總統是您」 盤點任內丟臉事蹟

台灣新紀錄！出口美國首度超越中國 謝金河：全球「脫中入美」格局成形

習近平打給川普「日本早知情」！專家曝中國急通話主因：焦慮台灣這1事

日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共

