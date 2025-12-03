高市早苗再度重申！日本政府對台立場不變

▲日本首相高市早苗今（3）日再度重申政府對台灣立場完全依照1972年《日中聯合聲明》內容，「沒有任何改變」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗「台灣有事」相關主張觸動中國敏感神經，迄今中日外交僵局未解，依舊是日本國內政壇關注焦點。高市早苗今（3）日在參議院全體會議上，再度被問及日本政府對台灣的立場，高市早苗重申對台立場完全依照1972年《日中聯合聲明》內容，「沒有任何改變」。

根據日本媒體報導，公明黨參議員竹內真二今日在參議院全體會議上，就中日之間的摩擦再度向高市早苗提問。竹內真二先是表示，「由於首相先前有關台灣有事的國會答覆，引發中國政府呼籲民眾避免前往日本，已對觀光業等產業造成廣泛影響。作為日本，我們必須以冷靜且一貫的立場面對，避免事態進一步升高」。

竹內真二接著指出，1972年《日中聯合聲明》中對台灣的定位寫到「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，而日本對中華人民共和國政府的立場充分理解並尊重」。竹內真二詢問高市早苗說，「我們是否可以理解為，日本政府對台灣的立場，完全依照《日中聯合聲明》沒有任何改變？」

高市早苗則回答說，「我國政府對台灣的基本立場，正如1972年《日中聯合聲明》所載，沒有任何改變」。

日本外相茂木敏充也有類似表態

事實上，日本外務大臣茂木敏充之前在外務省記者會上，也曾提到日本政府遵循《日中聯合聲明》的立場一貫沒有改變，不過，中國李姓女記者追問「也就是說，日本認同台灣問題是中國的內政問題？我可以這樣理解嗎？」

茂木敏充則回答「我想，我的理解和李女士的理解之間，可能存在一些不太一樣的部分」。李姓女記者繼續問說「不一樣在哪呢？」茂木敏充回答，「如果您能更具體指出個別事項，我可以回答」，讓李姓女記者語塞未再回話。

