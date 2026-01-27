高市早苗再挺台灣有事！中國外交部回應了

▲中國外交部發言人郭嘉昆。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近日再提「台灣有事」，強調若台灣發生危機，美日聯合撤僑時美軍遭到攻擊，日本置身事外將會讓日美同盟瓦解。對此，中國外交部表示，在歷史、法律上，日本都沒有資格對台灣置喙。

高市早苗26日在朝日電視台節目表示，若台灣發生危機，美國軍隊在撤離日美兩國公民的聯合行動中遭受攻擊，日本若無所作為，只顧自己逃走，那麼日美同盟將會瓦解。

對此，中國外交部今（27日）例行記者會，發言人郭嘉昆表示，無論在歷史上、法律上，日方都沒有任何資格對中國臺灣置喙。日方有關言論再次暴露日本右翼勢力挑動對立、製造事端，借機推進再軍事化，挑戰戰後國際秩序的野心，這已經對地區和平穩定和中日關係政治基礎構成嚴重威脅，國際社會必須高度警惕、堅決抵制。

郭嘉昆表示，日本曾對台灣殖民統治長達半個世紀，犯下罄竹難書的罪行，對中國人民負有嚴重歷史罪責。「我們再次敦促日方恪守中日四個政治文件精神和所作政治承諾，切實反思糾錯，停止在台灣問題上的操弄和妄動。」

