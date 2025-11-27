高市早苗再提台灣退縮了？他狠酸海鮮白吃了

▲日本首相高市早苗昨（26）日於國會進行辯論。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗昨（26）日首次於國會和在野4黨的黨魁辯論，由於她月初一席「台灣有事將引發日本存亡危機事態」的發言觸動中國敏感神經，她在黨魁辯論上強調，自己是在具體事例的範圍內如實作答，日本沒有立場作出認定。對此，

退役少將栗正傑認為，高市早苗稱日本沒有認定台灣法律地位的立場，很明顯地表達出日本不可能承認台灣獨立。

栗正傑昨上《新聞大白話》表示，質詢高市早苗的議員有點做球給她，讓她回答這個問題，而高市早苗的回答有2個重點︰第一，高市稱日本沒有認定台灣法律地位的立場，這是依據舊金山合約的原則，這就很明顯地表達，日本不可能承認台灣獨立。在這種狀況下，總統賴清德等這幾位先生的日本海鮮白吃了，吃了半天，結果人家首相講這種話，不會承認台灣的法律地位。

栗正傑說，高市早苗的第二個重點提到，她在國會裡面講到「台灣有事」，就會啟動日本存亡危機事態，她自認是在具體例子內誠實回應，而這個話很明顯表達她強硬的立場，但是這句話不是講給中國聽的，而是講給他們內部的右翼份子聽的，她還是要表達右翼強硬的態度，因如果一下子全部退的話，可能會因此失去首相的職務，是很有可能重新改選首相，右翼維新有可能會不再支持她。

栗正傑認為，高市早苗的答詢要分成2段來看。第一段是對中國有退縮。台灣來講，法律上她不會去干涉，也不會承認台灣的獨立。甚至她還說，未來跟中國透過對話建立全面的良好關係，這很明顯是在對中國示弱退縮。但對自己國內來講，她也不能一口氣推太快，所以她說，啟動日本存亡危機事態，是基於具體事證做誠實回應。

