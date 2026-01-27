高市早苗再提「台灣有事」 指日本若無作為日美同盟將瓦解

中日關係持續緊繃，旅居日本東京上野動物園的兩隻大貓熊，也將在27日晚間搭機返回中國四川，讓日本面臨半世紀以來首度沒有大貓熊的局面。

而中國外交部也對日本祭出新的旅遊禁令，指稱近期日本治安不佳、部分地區地震頻繁，隨著農曆春節臨近，呼籲中國公民避免前往日本。中國常駐聯合國代表則藉著安理會公開辯論會發言時，再度嚴詞批判日本首相高市早苗。

中國常駐聯合國代表傅聰表示，「近來日本首相高市早苗逆歷史潮流而動，公然將中國台灣與日本存亡危機事態相關聯，發出了可能武力介入台灣問題的錯誤信號，並拒不撤回自身錯誤言論。我們敦促日方正視歷史，反思糾錯。」

宣布解散眾議院進行改選的高市早苗也被媒體問到中國議題，高市重申對於中國仍敞開對話大門，強調將持續努力，透過包括與中國國家主席習近平直接對話等方式，讓中方理解日方立場。同時，高市也再談及若台灣發生危機，日本不會袖手旁觀。

高市早苗指出，「畢竟台灣與日本的距離，大約就像東京到熱海，約100公里那麼近而已。當那裡發生重大事件時，我們必須去營救在台灣的日本人和美國人，在這種情況下，有時會採取共同行動。如果正在執行任務的美軍受到攻擊，而日本卻什麼都不做，直接逃走，那日美同盟就會瓦解了。」

高市以美軍在撤離美日兩國僑民的聯合行動中遭受攻擊為例，指出日本如果毫無作為，將威脅到美日安全同盟，被認為是再對台灣有事表態。

