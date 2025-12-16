高市早苗再次拒絕撤回「台灣有事論」 重申立場不變

即時中心／林韋慈報導

日本首相高市早苗16日出席參院預算委員會會議，就可行使集體自衛權的「存亡危機事態」發表意見。針對認定條件中的「與日本有密切關係的他國」，她表示：「美國以外符合條件的可能性相當有限。」至於是否包括台灣，她則答覆：「將根據個別具體情況作出判斷。」

根據日本媒體《共同社》報導，會議中立憲民主黨黨團議員廣田一（無黨派）要求高市撤回先前稱「台灣有事可能構成存亡危機事態」的國會答辯。高市重申：「什麼樣的事態符合條件，將根據實際發生情況綜合判斷，政府立場一貫如此。」

日本議員廣田一。（圖／擷取自廣田一X）

所謂「存亡危機事態」，指的是當與日本關係密切的他國遭受武力攻擊，且被判斷為「日本存亡受到威脅，國民生命、自由及追求幸福的權利可能從根本上被顛覆」時，日本可依集體自衛權行使武力。

廣田指出，政府向立民黨議員辻元清美公開的「答辯要點」中並未包含高市的相關答辯，他批評高市臨場發揮超出政府答辯範圍，並表示應予撤回，但高市則維持一貫立場。

