高市早苗再表態「台灣有事」：對話和平解決
[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗上月發表「台灣有事」說，引發中日關係高度緊張，高市早苗今（15日）再次重申，「期盼透過對話和平解決，是我政府始終一貫的立場」。
據日媒《共同社》報導，高市早苗今出席參議院預算委員會，針對國內經濟政策和區域外交等議題接受質詢。日本共產黨參議員山添拓再度針對「台灣有事」質詢。
高市早苗再次明確表態，「期盼透過對話和平解決（中國、台灣議題），是我國（日本）政府始終一貫的立場。」
韓國Kakao總部遭炸彈恐嚇！警方封鎖總部 全員緊急遠端上班
國會最大黨納塔蓬呼聲最高！泰國又要換總理 四成民眾不知要投誰
掃地機器人始祖iRobot聲請破產！中國代工廠杉川全資接手
