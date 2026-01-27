高市早苗再談台灣有事撤僑！網驚她不畏中國打壓「講得更清楚了」。圖／翻自自民黨臉書

日本首相高市早苗先前在議會質詢時，提到「台灣有事論」，隨即遭到中共祭出一連串政策打壓。不過高市在本月26日參加《朝日電視台》的節目時，再度談到台灣有事與撤僑，不少網友也評論，而且關於台灣有事、日本的因應等問題，高市似乎不畏中共打壓「講得更清楚了」。

高市早苗近日為了幫自民黨拉抬眾議院選舉的支持度，不斷上各大節目宣傳自己的執政理念，並與其他黨派黨主席進行政策辯論。26日高市與其他黨主席上《朝日電視台》的節目，在闡述日中關係的相關政策時，高市再次談到台灣有事的關聯論點。

高市說，如果中國和美國發生衝突時，日本不會主動挑起軍事行動。但隨後高市強調：「台灣跟日本的距離，差不多就像東京跟熱海的距離。」、「如果發生緊急事態，我們需要前往營救在台灣的日本和美國公民，在這種情況下，可能會採取共同行動。」接著高市還說：「如果美軍遭受攻擊時，日本無所作為只顧自己逃走，那麼日美同盟將會瓦解。」

高市去年11月7日於日本眾議院接受質詢時指出，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。隨後中國譴責高市的言論，並祭出一連串政策「制裁」，至今日中兩國外交爭端仍持續不斷。

雖然中國方面持續要求高市收回「台灣有事論」，但高市並沒有撤回，僅表示未來回答會更加小心。不過這次高市的言論，不少網友就認為，高市似乎沒在怕中共的威脅，反而更加詳細闡述日本若面對台灣有事，接下來必須做的事。



