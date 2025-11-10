高市早苗再談台灣有事！中國外交官氣炸「揚言斬首」：做好覺悟了嗎

日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。高市早苗指出「要看實際情況發生時的個別具體情況，由政府綜合考量所有資訊來判斷。如果出現武力攻擊，那麼被認定為存亡危機事態的可能性很高」。​

中國駐大阪總領事薛劍8日深夜，在社群平台X（前Twitter）轉發日媒有關高市答詢的報導時，以極端語句表示「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎」，並附上憤怒的表情符號。這則貼文迅速在日本引起強烈反彈，輿論指出該言論「可被解讀為對高市首相的殺害預告，性質極為惡劣」。薛劍於9日傍晚刪除了該則貼文，不過，《產經新聞》致電中國駐大阪總領事館詢問情況，但未能取得回應。

廣告 廣告

薛劍隨後繼續發表多篇激烈言論，稱「台灣問題與日本無關，應由中國人自行解決」，並重申「『台灣有事就是日本有事』，是日本部分愚蠢政治家選擇的死亡之路」。他更強調，「這是違反作為戰敗國應該履行的義務」，並要求日本「恢復最低限度的理性與守法精神，不要再遭遇如同戰敗的民族性滅亡」。

值得一提的是，引發爭議後，薛劍爭還發佈多條推文，以「日本人所不知道的兩岸關係」系列貼文，引用國民黨主席鄭麗文參加的「1950年代白色恐怖政治受難者追思慰靈大會」的鄭麗文、台灣地區政治受難人互助會總會會長周弘奇、台灣民主自治同盟等相關發言，批評日本政界言論干涉中國內政。

薛劍也稱，請停止憑空想像的擴大解釋與歪曲，問題的根源在於日本方面一再無視中國的反對聲明，仍不斷將「台灣有事」視為「日本有事」並輕率發言的那些政客。若依照相關邏輯，這樣的言行本身才是對中國明確的「威脅」與「殺害暗示」。

日本神戶市議會友台議員上畠寛弘也在X上表示，薛劍過去多次干涉日本內政，但這次由中國政府所派出的外交官發出的言論，已經不是外交問題，而是赤裸裸的宣戰布告吧？自民黨參議員山田宏則在X上批評「『ペルソナ・ノングラータ（不受歡迎人物）』で、即追放処分にせよ」。即呼籲政府立刻將薛劍列為不受歡迎人物並驅逐出境。

廣告 廣告

薛劍過去也曾多次發表激烈言論。2021年，他曾在X上發文稱「台灣獨立＝戰爭。中國對此毫無妥協餘地」，其發言後來被日本眾議員松原仁以書面質詢方式譴責。

日本資深媒體人矢板明夫在臉書發文指出，他約20年前曾在北京任職時與薛劍相識，當時薛是中國外交部亞洲司日本處長，「交談時還覺得他是可以溝通的正常人」。矢板明夫補充「沒想到他到大阪赴任不久，有一天突然在自媒體上指名道姓批評我在台灣發表的言論，說我是『忘恩負義的白眼狼』，那時他已經『戰狼附體』了」。矢板明夫引述松原仁的主張，認為「薛劍應被視為不受歡迎人物，並驅逐出境」，並呼籲「希望這一次高市首相能夠硬起來，不要讓這樣的人繼續在日本囂張下去」。

更多風傳媒報導

