高市早苗再談「台灣有事」重申立場：日本不能逃跑

國際中心／游舒婷報導

日本首相高市早苗的「台灣有事」論讓中日關係急速冷凍，近期上節目時，高市早苗再度提到相關議題，她再度明確表示，如果「台灣有事」，必須前往台灣營救日本和美國公民，此番言論再度引起中國不滿。

日本首相高市早苗上節目再提台灣有事。（圖／取自高市早苗臉書）

根據《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，高市早苗於26日在電視節目中，再度提到，如果「台灣有事」、發生緊急事態，日本必須營救在台灣的日本和美國公民，並強調，如果日本毫無作為、只顧自己逃走，那將威脅美國和日本的安全同盟。高市早苗強調，當然一切的行動都會綜合判斷當地的狀況，並在現行法律範圍內做出應對。

廣告 廣告

此番言論一出，再度引起中方的抗議，中國外交部新聞司副司長、外交部發言人郭嘉昆於27日的記者會上指出，日本聲稱在「法律範圍」內行動，卻一再干涉中國內政、發出武力威脅，言論跟行為矛盾，重申日本並沒有資格對台灣議題說三道四。

郭嘉昆說，高市早苗的言論暴露日本右翼勢力挑動對立、製造事端，這已經對地區穩定、中日關係的政治基礎造成威脅，國際社會必須警惕。

更多三立新聞網報導

中國記者想套話「台灣屬於中國」日外相1招閃過 她當場安靜

過去避踩中國紅線！日媒體人讚高市早苗「台灣有事」一句話引爆日人共鳴

禁水產進口沒用！中國1習慣反成把柄 日專家揭「3大反制手段」

高市早苗「台灣有事」說過頭？日文老師分析原文揭真相：問題根源是它

