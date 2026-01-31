高市早苗再談「台灣有事」重申立場：日本不能逃跑

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）





日本正值眾議院大選激戰時刻，首相高市早苗於26日出席《朝日電視台》舉辦的黨魁辯論會時，再度針對敏感的「台灣有事」議題發表強硬言論。

儘管先前相關發言曾導致日中關係急凍，但高市仍直言，若台灣發生重大事態，當美軍在救援行動中遭受攻擊時，日本若選擇袖手旁觀，日美同盟將面臨崩解危機。此番言論隨即在日本政壇與外交圈引發軒然大波。

美軍護僑若遭攻擊 日本不得逃避

根據《時事通信社》與《讀賣新聞》報導，高市早苗在辯論會上被問及台海議題時，並未迴避相關假設。她明確指出，當台灣發生緊急事態時，必定涉及撤離當地日本人與美國人的行動。

高市強調：「若美軍在進行救援與共同行動中遭受攻擊，而日本自衛隊卻什麼都不做就逃回去，日美同盟將會瓦解。」這番話被視為將「台灣有事」與日本自衛隊行使集體自衛權的「存立危機事態」進行了更具體的連結。

去年11月曾掀波瀾 中方祭水產禁令報復

事實上，這並非高市首度觸碰此一紅線。報導指出，高市早苗早在2025年11月的國會答辯中，就曾表示台海若爆發衝突，可能構成日本自衛隊行使集體自衛權的「存立危機事態」。

當時此言一出，立即引發中國政府強烈反彈，北京方面隨即祭出停止進口日本水產品等經濟報復措施，導致日中關係陷入冰點。

在野黨強烈反彈 要求撤回言論

高市的鷹派言論也在辯論現場引發在野黨領袖的質疑。日本共產黨委員長田村智子當場嚴厲批評，認為此類發言將日本捲入戰爭風險，強烈要求高市早苗「撤回相關言論」。

然而，高市並未示弱，重申這是為了保護日本國民與維護日美同盟所必須具備的危機意識。隨著眾議院投開票日逼近，高市的「台灣有事」論述預料將成為選戰後期的攻防焦點，也為選後的日中關係埋下更多不確定變數。

