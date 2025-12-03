高市早苗再談「對台立場」！喊：理解尊重《日中共同聲明》

國際中心／楊佩怡報導

日本首相高市早苗的「台灣有事論」，引發中國強烈反彈，中國外交部不僅呼籲公民「暫勿前往日本」，多名日本藝人甚至在中國被無形欺壓，近日更以「未參與談判」為由宣布不承認《舊金山和約》。對此，高市早苗今（3）日在參議院全體會議上再次明確宣示，對台灣的立場「並未改變」。









高市早苗喊理解尊重「台灣是中國不可分割一部分」！再重申：對台立場不變

不只日本歌手濱崎步（左）的演唱會遭取消，大槻真希（右）演唱到一半也被工作人員請下台。（圖／翻攝自濱崎步IG、X平台）

高市早苗在11月拋出「台灣有事」的強硬言論，讓中、日關係急速升溫。中國不僅祭出旅遊限制的政策，以「不可抗因素」為由，無預警取消濱崎步上海演唱會後，28日又在日本歌手大槻真希於上海開唱時突然熄燈，甚至被現場工作人員「奪麥」請下台；消息傳回日本，引起眾多日本人的不滿。

高市早苗今（3）日再度重申，對台灣的立場「不會有任何改變」。（圖／翻攝自高市早苗X）

根據日媒《每日新聞》報導，今（3）日公明黨的竹內真司也強調了高市早苗在國會發表的關於台灣緊急狀態可能「威脅日本生存」的影響，並指出「日本必須保持冷靜和一致的立場，防止局勢進一步升級」。隨後，他追問高市早苗，政府在台灣問題上的立場是否會與《日中聯合公報》保持一致。對此，高市早苗回應：「日本對台灣的基本立場已在《日中聯合公報》中闡明，這一立場不會有任何改變」。此外，她也重申，日本「理解並尊重」中國在1972年《日中聯合公報》中關於「台灣是中國領土不可分割的一部分」的表述，但日本的立場不會有任何改變。

