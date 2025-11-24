高市早苗別退讓！美學者曝中國目的：日本中立化

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）





美國保守派智庫「哈德遜研究所」日本部長溫斯坦（Kenneth Weinstein）近日接受專訪時，針對日本首相高市早苗先前提出「台灣有事」可能構成日本「存立危機事態」的答詢內容表示，高市並無必要退讓。他強調，中國現在強烈反彈的真正目的，是希望讓日本走向「芬蘭化」──也就是在大國意志下保持中立、避免作出違背中國利益的政策決定。

溫斯坦指出，高市在國會明確表示「台灣若發生緊急狀況，日本也可能陷入安全保障上的緊急情勢」，這是事實陳述。他提到，歷任首相對此議題常採含糊態度，但高市選擇不再模糊，意味著日本不希望在周邊安全情勢升高的情況下持續迴避核心問題。

對於中國方面為何強烈反彈，溫斯坦分析，自民黨與公明黨的聯合執政體制結束後，中國透過公明黨在日本國防、憲法相關決策上影響力大幅下降。中國因此透過經濟壓力等手段，意在讓日本產生「支持台灣將付出代價」的心理，進而達到讓日本在國安政策上失去自主性的「芬蘭化」效果。

面對中國持續施壓，日本是否應在言論上退讓？溫斯坦認為完全沒有必要。他表示，這屬於日本整體安全戰略方向的重大議題，在目前外部情勢不斷升溫的狀況下，日本不可能因外力而後退。

至於美國政府的角色，溫斯坦指出，美方現階段可能傾向讓日中情勢自行降溫，但他本人並不認同。他認為美國正與中國進行貿易談判，加上總統川普希望促成高層會談，美方可能暫時保持低調。不過，第一步應由美國國會議員發聲明確支持日本，接著才是行政部門的表態，「美國有支持日本的義務」。

此外，對於高市未否定檢討「非核三原則」的可能性，溫斯坦認為這是「非常重要且必要的討論」。他指出，日本應嚴肅考量所有可能性，並再與美國磋商後做出適當判斷。

