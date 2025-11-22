高市早苗前往南非參加G20峰會 是否與中方接觸成焦點

日本首相高市早苗將於日本時間22日下午抵達南非，出席二十國集團（G20）峰會。在高峰會期間，各方關注的焦點是她是否會與中方接觸。

日相高市早苗已出發前往南非參加G20峰會。（圖／NNN）

高市計劃於日本時間22日下午抵達南非約翰尼斯堡，將出席當晚開幕的G20峰會，並在此期間協調與其他國家舉行雙邊會晤。



另一方面，大陸總理李強已抵達南非。鑑於中方對高市在國會應詢時發表的台灣有事言論日益不滿，各方關注的焦點是日中雙方是否會進行接觸。



對此，高市先前向記者表示：「中日在共同戰略利益的基礎上，全面推進互利共贏關係，構建建設性穩定關係，這個大方向沒有改變。」

此次是G20峰會首次在非洲舉行。現任輪值主席國南非已將發展中國家的債務減免措施列為主要議題之一，並力求通過一項需要所有與會國家和地區共同同意的領導人宣言。

然而，美國總統川普單方面批評南非的人權狀況，並宣布他和其他美國政府官員將不會出席這場高峰會。

