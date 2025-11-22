高市早苗前往南非參加G20峰會 是否與中方接觸成焦點
日本首相高市早苗將於日本時間22日下午抵達南非，出席二十國集團（G20）峰會。在高峰會期間，各方關注的焦點是她是否會與中方接觸。
高市計劃於日本時間22日下午抵達南非約翰尼斯堡，將出席當晚開幕的G20峰會，並在此期間協調與其他國家舉行雙邊會晤。
另一方面，大陸總理李強已抵達南非。鑑於中方對高市在國會應詢時發表的台灣有事言論日益不滿，各方關注的焦點是日中雙方是否會進行接觸。
對此，高市先前向記者表示：「中日在共同戰略利益的基礎上，全面推進互利共贏關係，構建建設性穩定關係，這個大方向沒有改變。」
此次是G20峰會首次在非洲舉行。現任輪值主席國南非已將發展中國家的債務減免措施列為主要議題之一，並力求通過一項需要所有與會國家和地區共同同意的領導人宣言。
然而，美國總統川普單方面批評南非的人權狀況，並宣布他和其他美國政府官員將不會出席這場高峰會。
無畏美國抵制 G20開幕式提前發表領袖宣言
二十國集團（G20）領導人在南非約翰尼斯堡舉行的峰會開幕式上打破慣例，提前通過了一項包含122點內容的宣言。儘管美國因與南非的外交裂痕而抵制此次會議，並施壓要求在沒有美國代表團參與的情況下不要通過領袖宣言，但南非仍堅持己見，並將此視為非洲首屆G20峰會的勝利。
美國抵制缺席 G20南非峰會試圖走自己的路
路透社報導，20國集團(G20)領袖22日將齊聚南非出席一場美國抵制的峰會，試圖就一項在美國沒有參與下提出的宣言草案達成協議，一名白宮高層官員則形容此舉「可恥」。 4名消息人士21日表示，G20特使在約翰尼斯堡(Johannesburg)峰會週末登場前，已針對一項領袖宣言草案達成共識，其中有幾項主要議題都和氣候變遷有關，而這份草案並未尋求美國同意。 其中一位消息人士21日晚間證實，儘管美國總統川普(Donald Trump)政府反對，但這項草案提到了氣候變遷。川普質疑人類活動造成全球暖化的這項科學共識。 川普已表示，由於南非以黑人佔多數的政府迫害白人的少數族群，因此將抵制這場峰會。這項指控已遭到廣泛駁斥。 此外，川普也拒絕接受東道主提出的促進團結、並協助開發中國家適應氣候災害、轉型清潔能源並削減過高債務的議程。 美國的抵制給計劃宣揚南非在促進多邊外交角色的南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)潑了冷水，但部份分析家認為，如果其他成員國接受峰會議程、並能在實質宣言上取得進展，那麼這反而可能對南非有利。 目前並不清楚這項宣言的用詞做出什麼妥協來取得大家同意。美國已反對在討論中提
李強：G20要促進關鍵礦產互惠合作與和平利用
中國國務院總理李強表示，二十國集團（G20）要促進關鍵礦產的互惠合作與和平利用；要推動優化產供鏈各環節利益分配，更好維護發展中國家利益，並要審慎對待軍事等用途，防範安全風險。
李強晤南非總統 願推動零關稅措施在南非早日落地
（中央社台北22日電）到南非約翰內斯堡出席20國集團（G20）領導人峰會的中國國務院總理李強，昨天與南非總統拉瑪佛沙會面。李強表示，中方願與南非加強發展戰略對接，推動零關稅措施在南非早日落地。
李強、高市早苗出席G20峰會 暫未見明顯交流
（中央社台北23日電）中日關係緊張之際，20國集團（G20）峰會當地時間22日起在南非召開。中國國務院總理李強與日本首相高市早苗均有出席峰會，但兩人未見有明顯互動交流。日前中國外交部重申，李強在G20峰會期間沒有與日本領導人會面的安排。
G20峰會首日就通過宣言 南非官員：美國施壓我們不准通過
20國集團（G20）峰會22日在南非約翰尼斯堡開幕，第一天就打破傳統，在美國抵制峰會的情況下通過一份領袖宣言。
北京使館援引聯合國憲章「有權對日動武」 日本外務省：條款已過時
因日本首相高市早苗先前針對「台灣有事」的相關發言，引發中國政府的強烈不滿，兩國之間的緊張關係持續升高。在外交戰線的交鋒中，中國駐日大使館於21日在社群媒體上發布了一則極具爭議性的貼文，暗示北京有權援引《聯合國憲章》中的「敵國條款」，直接對日本採取軍事行動。
中國再禁日水產！北海道扇貝業者：不會困擾
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗在本月上旬於國會發表有關「台灣有事」言論，引起中國大力反彈，不僅呼籲中國民眾避免到日本旅遊外，還在19日宣布暫停日本水產品進口手續。不過中國這一波抵制，似乎沒...
