高市早苗剛見完習近平 陸開放進口日本北海道扇貝

日本證實，大陸方面進一步開放日本水產品進口，11月5日，6噸北海道扇貝已經向大陸發貨。

日本共同社報導，大陸先前因為福島核處理水排海事件，暫停進口日本水產品；不過，最新消息是：大陸方面已經同意，進口產自北海道的6噸冷凍扇貝，這是大陸2023年8月，停止進口日本水產之後，日本扇貝首次得以重新恢復進口大陸。

今年10月31日，大陸國家主席習近平與日本首相高市早苗在南韓APEC期間會晤，而就在習近平與高市早苗會晤後不到一個星期，中國大陸就進一步恢復了日本水產品進口。

日本農林水產大臣「鈴木憲和」，今（7）日早上在日本內閣會議後召開記者會，證實中國大陸准許約6噸的冷凍扇貝，在11月5日，已經向大陸出貨。鈴木憲和也說，10日計畫發送海參。

先前，在2023年8月24日，大陸海關總署發布「關於全面暫停進口日本水產品的公告」，大陸方面由於不滿福島核處理水排海，全面停止日本水產品進口大陸；直到今年6月29日，大陸海關總署宣告上述公告廢止，決定有條件恢復日本部分地區水產品，而現在大陸更進一步，開放北海道扇貝進口。

共同社先前的報導指，大陸原先是日本最大的水產品出口國，但自2023年8月起，大陸全面停止進口日本水產品之後，日本2024年水產品對大陸出口劇降，其中扇貝出口更化為零。