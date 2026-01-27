高市早苗力守美日同盟！台灣有事會出手 中外交部：粗暴干涉內政

日本首相高市早苗。（資料照，AP）

日本首相高市早苗昨（26日）在節目中，再度談及「台灣有事」論，表態若美軍遭受攻擊，日本無所作為「日美同盟將瓦解」，強調會在現行法律內做應對，「前往營救在台灣的日本和美國公民」，今（27日）中國外交部例行記者會上，發言人郭嘉昆對此回應，稱要日本「停止在台灣問題上的操弄和妄動」。

高市早苗26日於朝日電視台（TV Asahi）的節目中受訪，談到展開聯合行動撤離在台灣的日本國民可能性，高市早苗回應，若美軍遭受攻擊，日本無所作為只顧逃走，「那麼日美同盟將會瓦解」，表態若發生緊急事態，會「需要前往營救在台灣的日本和美國公民」，她也強調會在綜合判斷事態後，依現行法律做出應對。

今（27日）中國外交部例行記者會上，《彭博社》記者提問，「日本首相高市早苗稱，一旦台灣發生危機，日美將聯合救助兩國公民。她還稱在這種情況下，日本絕不會棄長期盟友美國於不顧。外交部對此有何評論？」

郭嘉昆先是搬出1972年《中日聯合聲明》、1978年《中日和平友好條約》，以及《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本投降書》等提醒日本，稱「日本承認中華人民共和國是中國的唯一合法政府」及「日本竊取於中國之台灣必須歸還中國」、「日本應完全解除武裝，不得維持能使其重新武裝的產業」等。

郭嘉昆接著批評，日方聲稱要在法律範圍內行動，「卻一再粗暴干涉中國內政，甚至對中國發出武力威脅，這完全是自相矛盾」。郭嘉昆還提及日本殖民統治台灣歷史，稱日方「無論在歷史上、法律上，都沒有任何資格對『中國台灣』置喙」，並指稱日方曝露借機推進「再軍事化」等野心，還呼籲「停止在台灣問題上的操弄和妄動」。





