高市早苗勝利…中網0討論！中共戰狼急喊：不會讓步

國際中心／楊佩怡報導

日本8日舉行眾議院大選計票結果出爐，在465個席次中，由高市早苗帶領的自民黨獨拿316席，超過了總席次的2/3（310 席）；這是戰後以來、單一政黨取得的最多議席，被視為一場歷史性勝利。相關消息在全球各大媒體放送，唯獨中國微博靜悄悄。前中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進則是接連在微博與社群平台X發文，一方面在國內對高市大肆抨擊，直指其為「攪屎棍」；另一方面則對國際釋放訊號，聲稱高市應利用勝選空間「糾正錯誤」，引發外界對中方後續對日策略的關注。

廣告 廣告





高市早苗壓倒性勝利！中網靜悄悄0討論…中共戰狼急發文喊：涉台問題不會讓步

高市早苗帶領的自民黨獨拿316席，此消息在中國社群平台上靜悄悄。（圖／美聯社提供）





中共戰狼微博火力全開：批高市在西方「很孤獨」

胡錫進在微博發文指出，針對高市早苗去年 11 月對台灣問題的「錯誤言論」，中方早已實施強力反擊與警告。他認為，高市雖然至今堅持不收回言論，但在國際局勢下，她已失去進一步挑釁中國的實力。

實力制約： 胡錫進強調，中國國力的增長已改變中美博弈態勢，並能有效管控與西方的分歧，因此日本右翼的敵意「影響不了中國的大事」。 冷處理戰術： 他宣稱中方有能力控制日本的破壞力，策略上可以將中日僵局「掛在那裡，長期晾著它」。 強烈人身攻擊： 胡錫進更毒舌評論，稱高市早苗無論執政多久，都無法成為她嚮往的「柴契爾夫人」，痛罵她不是「鐵娘子」，而是「攪屎棍」。





高市早苗壓倒性勝利！中網靜悄悄0討論…中共戰狼急發文喊：涉台問題不會讓步

中共戰狼在社群上發文對內用激進的態度批評高市，但對外又態度放軟。（圖／翻攝自YouTube@小敵台、胡錫進微博）





海外 X 平台變臉：喊話高市應「改正錯誤」

然而，胡錫進在面向國際讀者的 X 平台上，語氣則顯得相對「緩和」，甚至帶有一絲試探意味。他表示，高市的選舉大勝「這並不會改變中國要求她收回對台灣錯誤言論的立場。她的勝利無法成為與中國談判的籌碼」。然而，他卻寫道希望這場勝利能給予高市「更大的政治空間」去糾正錯誤。並認為高市過去可能是受限於內部壓力才「明知錯而不敢改」，現在大權在握，應展現誠意才有合作希望。

針對胡錫進的「雙面發言」，外界就分析這反映出北京對高市早苗勝選的複雜心態。對中國就透過激烈的「攪屎棍」言論，滿足國內民族主義情緒，淡化高市強勢勝選對中方外交造成的打擊。對外採施壓策略，利用 X 平台進行「心理戰」，試圖在不讓步的前提下，測試高市是否有意願與中國改善關係。胡錫進一方面稱日本「實力萎縮、不足為懼」，一方面又頻頻發文關注其大選結果，顯現出對日本可能推動修憲與深化「台日同盟」的深度焦慮。





原文出處：高市早苗壓倒性勝利！中網靜悄悄0討論…中共戰狼急發文喊：涉台問題不會讓步

更多民視新聞報導

工作太累會變同志？馬國部長遭轟：性別歧視

艾普斯坦「淫魔檔案」大解密！川普也淪陷…權貴名單1次看

艾普斯坦驚爆食人！疑「吃嬰兒肉」聚餐畫面曝光

