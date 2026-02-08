高市早苗勝券在握？路透：所屬執政聯盟可望贏得約「300席」

日本眾議院大選今（8）日投開票，開票最快將於台灣時間今晚7時展開，預料明（9）日清晨前可大致看見結果走向。《路透社》分析，外界預期日本首相高市早苗可能以壓倒性優勢勝出；多份民調推估，高市早苗所屬，由自民黨及日本維新會組成的保守派聯盟可望在眾議院465席中拿下約300席，遠高於改選前保有的233席。

由於日本部分地區遭創紀錄降雪影響，可能使部分選民選擇不外出投票，為投票率帶來變數。根據《路透社》報導，若由自民黨與日本維新會組成的聯盟席次達310席，將具備推翻參議院表決結果的席次條件。

高市早苗現年64歲，去年10月在當選自民黨總裁後接任首相，也是日本首位女性領導人。這次在罕見的冬季選舉中尋求選民授權。高市早苗以直率的說話風格、加上勤奮形象累積民眾支持，尤其在年輕族群之間聲勢上升，社群媒體也出現被稱為「sanakatsu」（サナ活）的熱潮。

高市早苗近來主張加速擴大軍事支出以因應中國，同時推動調降消費稅，並承諾將食品8%消費稅暫停兩年，以協助家庭因應物價上漲。高市早苗也曾表態，若執政聯盟失去過半席次，她將請辭首相職務。

