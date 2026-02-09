高市早苗勝選宣布政策宣言：啟動修憲挑戰、力促維新成員入閣 將於 3 月訪美

日本首相高市早苗2月9日在東京舉行國會勝選後第一場國政記者會，表明將全力推動修憲、設置國家情報局，並正式宣布第一個重大外訪行程為3月訪問白宮。路透社



甫在週日（8日）國會改選中取得歷史性驚人全面壓倒性勝利的日本首相高市早苗，週一（9日）傍晚召開勝選後第一個政策說明記者會，表示新的國會與政府將立即啟動修憲挑戰，也力促執政盟友維新會成員入閣。她的第一大外交行程將是3月訪問美國白宮。

食品消費稅歸零與財政穩定

高市早苗表示，將針對競選公約中提到的「兩年食品消費稅歸零」政策「集思廣益以求儘速實現」。她同時呼籲在野黨參與關於社會保障改革的「國民會議」，並明確表示目標在「夏季前完成中期報告」。

在財政方面，她宣布將改變以往依賴追加補正預算的模式，改為「必要的預算皆編列於最初預算中」。針對外界對其「責任積極財政」可能導致財政紀律失衡的批判，高市強調將重視「確保市場信任」，並指出會持續「密切關注」日圓貶值壓力下的匯率動向。

憲法與政權架構：挑戰修憲、擴大聯盟

由於自民黨單獨取得眾議院三分之二席次，高市正式宣布將「挑戰修改憲法」。她以展現決心的態度表明：「將以不屈不撓的意志，盡快營造能進行國民公投（修憲最後關卡）的環境。」

在政權架構上，高市對聯合執政夥伴日本維新會成員入閣表示期待。對此，日本維新會黨魁吉村洋文也在同日的記者會中進一步表態：「若收到徵詢，將會積極考慮。」此外，高市也向國民民主黨遞出橄欖枝，表示若對方有意願，將極力追求其加入執政聯盟。

外交與國安：3月訪美與成立情報局

在外交方面，高市正式宣布計畫於3月訪問美國，與川普總統舉行領袖峰會。針對因其「台灣有事」言論而冷卻的中日關係，她僅表示：「將持續溝通，並採取冷靜且妥善的應對。」

高市早苗最後也透露，力推在今年稍後召開的下屆國會提交「國家情報局」設置法案，以強化日本的情報能力。

政治獻金醜聞

針對先前自民黨派閥的政治獻金（黑金）事件，高市坦言：「並不認為這次選舉結果代表已獲得國民的諒解。」但她同時也表示，將要求相關議員「全力投入工作」以回報選民。

