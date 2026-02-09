高市早苗勝選將成一人武林 陳文甲：台日關係將從二軌外交邁向準戰略同盟

日本首相高市早苗日前率領執政聯盟在國會大選取得壓倒性勝利，開南大學副校長暨國家區域發展研究中心主任陳文甲分析指出，這場選舉不僅象徵日本政壇權力結構的根本轉變，在高市早苗進入「一個人的武林」時代後，對於印太安全架構下，台灣將不會被忽視，台日關係也可望從過去「二軌外交」轉向準戰略同盟地位。

中央廣播電臺今天(9日)舉辦「日本眾議院改選 高市新時代來臨」座談會，邀請印太戰略智庫執行長矢板明夫、立法院外交及國防委員會立委陳冠廷、開南大學副校長暨國家區域發展研究中心主任陳文甲以及淡江大學全球政治經濟系副教授徐浤馨共同解析日本眾議院大選結果所呈現意涵與對未來影響。

陳文甲認為，這場選戰中，除了日本首相高市早苗的個人特質是帶動選情的核心因素之一，另一方面，過去日本社會長期受制於戰後和平憲法框架，偏向「消極和平主義」，但如今在地緣政治中，中國、北韓及俄羅斯等威脅的背景下，加上美國要求盟友承擔更多安全責任，高市所主張的「積極和平主義」成功喚起日本社會的民族自信與安全意識。

美、日地表最強結盟成形

陳文甲也提及，在大選前曾經以日本政壇著名的「青木法則」評估選情(註：已故自民黨大老、曾任內閣官房長官的青木幹雄所提出，以「內閣支持率加上執政黨支持率」的合計數值來判斷政權穩定度)，即認為高市早苗所領導的執政聯盟具備順利過關的條件。

依據當時民調觀察，高市支持度在選前三個月多維持在70%以上，部分年輕族群甚至高達90%；若再加上自民黨整體支持率，合計數字明顯高於青木法則所設定的50門檻，顯示其執政聯盟具備相當穩固的民意基礎。

中央廣播電臺今天(9日)舉辦「日本眾議院改選 高市新時代來臨」座談會，邀請印太戰略智庫執行長矢板明夫(左二)、立法院外交及國防委員會立委陳冠廷(左三)、開南大學副校長暨國家區域發展研究中心主任陳文甲(右二)以及淡江大學全球政治經濟系副教授徐浤馨(右一)共同分析日本選舉結果，並由央廣總台長張瑞昌(左一)主持。(江麗華 攝)

陳文甲表示，這次自民黨獲得大勝，中國因素亦被視為影響選情的重要變數。近年中國移民人數增加，引發日本社會對移民政策與國安風險的討論。尤其在中國對日本施加複合式壓力、並多次提及「台灣有事」情境後，反而促使日本國內出現更為一致的抗中情緒，間接為高市政權提供助力。

台日關係由二軌邁向1.5軌

另一個助力即是美國因素，尤其是美國總統川普在社群平台公開表態支持高市政權，被解讀為「川普2.0」與「高市早苗1.0」的戰略結盟，在高市早苗大勝後，恐怕形成地表最強結盟，同時也確認日本政壇已經進入高市的「一個人的武林」。

在此戰略結構改變以及印太安全的趨勢確立下，陳文甲認為，未來台日互動勢將更具戰略深度。高市去年4月訪台演講時，明確提出台日應在區域安全、先進科技與民主價值上深化合作，甚至已經拋出「軍事同盟」的構想，突破斷交以來以非官方交流為主的框架。在缺乏正式外交關係的情況下，台日關係未來可由「二軌外交」進一步推進至「1.5軌」，透過強化國會外交、智庫交流與媒體合作，為安全合作建立制度化基礎。