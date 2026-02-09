高市早苗勝選後表態：正整備靖國神社參拜環境 曝安倍曾被拜登抱怨

2021年10，當時擔任眾議院議員的高市早苗（中）參拜東京靖國神社。（資料照片／取自高市早苗X @takaichi_sanae）



日本首相高市早苗8日晚間在確定自民黨的眾議院席次突破3分之2後，現身東京都千代田區的自民黨總部，神情嚴肅。她同日也接受節目採訪，表示此後有關參拜靖國神社的問題，「為了整備環境，正在努力中」。

綜合日本運動娛樂媒體「日刊體育」等日媒報導，高市8日接受富士電視台選舉特別節目「Live選舉Sunday」時，針對自民黨與盟友日本維新會的歷史性大勝先是對支持者與選舉人員表示感謝，接著說道：「對於一些存在不少反對聲音的政策，我們會持續訴求政策並尋求選民信任。結果如何尚未可知，但如果獲得大家的信任，就必須全力以赴推動。」

廣告 廣告

被問參拜靖國神社 此前曾被拜登抱怨

評論員橋下徹就靖國神社參拜一事質問高市：「你曾說過『就算當上首相也會去參拜，不會在意中國和南韓的聲音』，但到現在仍未前往。因政治時機或現實考量而不參拜，這是對一般民意的極大褻瀆。你打算什麼時候去？」





高市表示：「為了整備出那樣的環境，我正在努力中。首先要取得盟國的理解，也要獲得周邊國家的理解。希望能打造一個彼此都能對為各自國家犧牲的人獻上敬意的環境，這是我的目標」，2013年時任首相安倍晉三曾經參拜靖國神社，「儘管有先跟美方溝通過，但他在參拜後仍被當時的副總統拜登抱怨。」

財政改革須獲支持 消費稅如何改革？

針對觀眾詢問「消費稅減稅何時開始」的問題，高市說明：「在選舉開始前，各黨在黨魁辯論等場合所說的內容各不相同，所以我們決定先在國民會議討論。以自民黨來說，我們考慮的是在兩年內僅針對食品減稅，前提是不發行新國債。如果獲得大家認同，就會提出稅法。」





高市曾表示相關政策希望在2026年度內實施，但此次指出：「作為首相，如果要提案的話就必須一邊考慮各種因素，一邊確認是否能夠確保財源，之後也必須提出目標。這是我的本意，如果獲得大家的認同的話。」

更多上報報導

黎智英《國安法》串謀罪成立遭判20年 人權觀察稱「等同判他死刑」

日本「中道改革聯合」眾院席次大縮118席 黨高層敗給自民寫真女星

馬斯克宣布Space X要在月球建「自生城市」 10年內達成