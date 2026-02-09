高市早苗勝選日經衝破新高 台股一起慶祝大漲800點、台積電站上1835元

日本首相高市早苗率領的自民黨在8日選舉中大勝，日經今日漲破歷史新高。（翻攝自X@JPN_PMO）

日本於8日舉辦眾議院大選，首相高市早苗領軍的自民黨取得空前大勝，日股今日出現慶祝行情，衝破歷史新高，台股跟著慶祝，加權指數大漲超過800點，早盤最高來到32666點。

受到日本8日舉行的眾議院大選，首相高市早苗率領的自民黨取得超過三分之二席次的壓倒性勝利影響，日股迎來慶祝行情，日經大漲超過5%，直接衝破歷史新高，台股方面也表現亮眼，台積電早盤最高站上1835元，帶領加權指數大漲約800點，早盤最高來到32666點。

台達電上漲30元，漲幅2.58%，股價來到1190元，鴻海上漲3元，漲幅1.39%，股價來到218元，聯發科上漲90元，漲幅5.26%，股價來到1800元，日月光今日大漲18元，漲幅5.91%，股價來到322.5元。

台積電董事會今日於日本熊本登場，本次會議為期兩天，在本次董事會前夕，台積電董事長暨總裁魏哲家已經與日本首相高市早苗會面，台積電也證實，已經向高市早苗報告興建中的熊本二廠可能採用3奈米製程，換句話說，日本有望迎來本土首個3奈米晶圓廠，在全球都在爭取先進半導體廠的當下，顯得格外重要。



