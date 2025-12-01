高市早苗包爆紅！皇室御用品牌托特包，成日本政治新符碼
日本首相高市早苗手中的黑色托特包爆紅，這款由日本皇室御用品牌濱野製作的托特包，不僅因優雅實用而受到青睞，更因高市選擇「自己拎包」，而改寫長久以來女性領袖不提包的權力符碼。這個包款同時承載國產工藝的文化自豪，也成為高市展現專業形象與強勢領導風格的新政治標誌。
日本首相高市早苗常拎著一個線條俐落的黑色真皮托特包，那不僅是能裝下A4文件的托特包，更是她塑造「專業與拚勁」形象的鮮明符號。她選擇的，是日本皇室御用百年品牌「濱野」的皮革托特包，跳脫各國女性領袖「不提包」的慣例，也凸顯支持國產工藝的政治態度。《紐約時報》甚至稱高市早苗的手提包，是前英國首相柴契爾夫人以來「最具影響力的政治手提包」。
皇室御用「濱野」爆單！百年品牌再受關注
高市早苗愛用的這款黑色托特包款式是Grace Delight Tote，大家暱稱它是「早苗托特包」。它由1880年創立的日本品牌「濱野皮革工藝」（Hamano）製作，外形是簡潔的長方形，提把長度足以肩背或手提，共有八種配色，售價為13萬6400日圓。
濱野皮革工藝至今已有145年的歷史，以細膩的職人技藝與優雅的設計風格著稱，是日本皇室御用品牌，日本《10 Magazine》總編輯増田紗織（Masuda Saori）稱它是「日本的愛絲普蕾（Asprey）」，愛絲普蕾創立於1781年，是英國奢侈品品牌，多次獲得英國王室認證，深受王室與名流喜愛。
高市早苗上任後，支持度水漲船高，她愛用的物品隨之爆紅，這款托特包的銷售也飆升。根據《紐約時報》（New York Times）報導，濱野官方網站表示，黑色Grace Delight Tote的需求爆單，目前這一輪生產已全數售罄，該公司目前接收的訂單量「相當於工廠十個月的產能」，預計明年8月底出貨。
柴契爾的影子！手提包隱喻強勢領導
高市早苗公開宣稱她崇拜的政治偶像是前英國首相、「鐵娘子」柴契爾夫人（Margaret Thatcher），她拿著手提包的形象也與柴契爾夫人產生了連結，後者擔任首相期間，經常帶著愛絲普蕾的黑色手提包出席重要場合。
對柴契爾夫人而言，手提包讓她與體面的普通女性配件之間建立連結，當時英國一些民眾對女性領袖感到不安，包包成為實用的隱喻。英國雜誌《Vogue》曾說，那是「理性、有條理、頭腦清楚的人會用的包」。
英國前國會議員柯里（Edwina Currie）稱那個手提包，是柴契爾夫人的「武器」。柴契爾夫人甚至曾說，那是政府中唯一「不會洩密」的地方。2013年，她的前助手克勞馥（Cynthia Crawford）向英國《衛報》（The Guardian）透露：「任何極度機密或重要的東西，我們都會放進她的手提包，因為我們知道她絕對包不離身。」
這個手提包成為柴契爾夫人的象徵，1988年，她前往美國進行最後一次國是訪問時，時任美國國務卿舒爾茨（George Shultz）將這款手提包的複製版贈送給她，歡迎她加入他所謂的「手提包騎士團」。2011年，她早年一次出訪攜帶過的一款愛絲普蕾包，在慈善拍賣會上以3萬9800美元售出。柴契爾中心（Margaret Thatcher Center）表示，柴契爾夫人卸任時，這些手提包已成為她「不屈權威的有力象徵」。
提不提包有學問！高市改寫權力符號學
《紐約時報》指出，高市早苗的托特包本身一點也不奇怪，唯一特別之處在於，它由一位G7國家領袖攜帶，而G7領袖通常不會自己提包。高市早苗上任前，很難想像女性政治領袖真的提著包包：美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris）與德國前總理梅克爾（Angela Merkel）任內從不提包。
原因其實很簡單：掌握權力的男性都不提公事包，女性為何要提？不提包包向外界傳達的訊息是：有人替你提東西。賀錦麗的造型師維爾奇（Karla Welch）透露：「她們都有包包，只是都由幕僚提。」
美國影集《繼承之戰》（Succession）最後一季中，一位角色嘲笑另一人的約會對象，帶了「大得離譜」的巴寶莉（Burberry）包包參加家庭聚會，那個巨大的包包，象徵她誤解富豪權勢階層的符號學：地位愈重要的人，包包愈小。
如今，高市早苗正在改寫這個規則。
抓住年輕世代的心！實用主義與國家自豪感
《Vogue Japan》時尚總監龜岡惠美（Kameoka Emi）表示，高市早苗的手提包，強調她作為專業女性的形象，也呼應她「不停工作」的競選承諾。這款手提包能裝檔案與平板電腦，傳遞兼顧優雅與實用的訊息，濱野也將這款托特包宣傳為「滿足職業女性需求的包」。
《10 Magazine》總編輯増田紗織指出，濱野長期為日本皇室製作皮件，並以此聞名。雖然濱野先前大多受到「非常保守、並不走在時尚前端的女性」青睞，但因高市早苗愛用，如今這個品牌受到新世代消費者的關注。對這些新世代而言，高市早苗選擇這款包象徵國家自豪感。龜岡惠美也直言：「比起注意男性政治人物的服裝，人們更關注高市早苗的穿搭。」
近期高市早苗的涉台言論，引發中日外交危機。然而，日本發行量最大的報紙《讀賣新聞》上週末進行的一項全國民調結果顯示，18至39歲人群中，64％的人贊成高市早苗政府對中立場；相比之下，60歲以上人群的支持率為43％；總體支持率為56％。
在此氛圍下，高市早苗手中的黑色托特包彷彿已超越配件本身，成為集結強勢領導與女性專業形象的新政治符號。在變動的國際局勢中，她正用這獨特的符號，走出一條不同於傳統男性的政治路徑。
