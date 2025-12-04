「高市早苗包」日本熱賣！黛妃也愛用 缺貨到明年八月

日本首相高市早苗的愛用包，掀起日本網友搶購同款。（圖／達志影像美聯社）

日相高市早苗在日本擁有高人氣，很多人認為她是集智慧與時尚的女性代表。高市經常拿的一款黑色皮革包，在日本熱賣，這款日本品牌的包包，過去黛安娜王妃也曾愛用，由於現在大缺貨，想訂購得等到明年八月。

日本首相高市早苗的愛用包，掀起日本網友搶購同款。（圖／達志影像美聯社）

日本首相高市早苗的個人風格已在日本掀起一股熱潮，她經常使用的黑色皮革手提包成為時尚焦點，引發民眾爭相購買同款「早苗包」。這款來自擁有145年歷史的日本品牌濱野皮革工藝的手提包，不僅曾獲日本皇室御用，連英國黛安娜王妃也是品牌愛用者。因高市的影響力，這款售價27500元台幣的手提包目前已全面缺貨，訂購需等到明年8月才能取貨，而她使用的三菱鉛筆多功能原子筆也同樣成為熱搜商品。

高市早苗以一身黑色連身裙搭配灰色西裝的裝扮，手提著那款方正的黑色皮革手提包匆匆走進辦公室的畫面，在社群媒體上引起廣泛討論。這是她首次以首相身分進入官邸時的形象，而她在各種場合「換衣不換包」的習慣，讓這款手提包迅速走紅，成為許多日本人爭相模仿的對象。濱野公司發言人表示，自從「早苗包」在社交媒體走紅後，他們發現20多歲和30多歲的女性諮詢和購買的數量都有所增加。濱野皮革工藝HAMANO起源於明治時期，是一家擁有悠久歷史的日本品牌。

濱野公司發言人Takanori Kobayashi表示，詢問高市包包是否屬於濱野製品的詢問量急遽增加，此後公司官網的瀏覽量暴增一百倍。這款「早苗包」雖然要價27500元台幣，但在高市帶動下，同款8種顏色都已賣到缺貨，想要跟風的粉絲最快要等到明年8月才能拿到商品。

不僅「早苗包」爆紅，高市在辯論會上使用的三菱鉛筆多功能原子筆也登上社群熱搜，被粉絲稱為「早苗筆」，同樣掀起購買熱潮。然而，在政治立場上，高市早苗在3日的參議院全體會議上回應對台立場時表示，日本政府對台灣的基本立場正如1972年「日中聯合聲明」所載，沒有任何改變。這段聲明引起中國大陸外交部的不滿，質疑高市只是在敷衍，並要求她撤回先前關於「台灣有事」的言論。

