高市早苗卸任後台日關係會退化？吳志中喊「我不擔心」！指「台日十分友好」：每年來台日議員數百位、但去中國不到十位…談小泉進次郎可能是下任日相「加強交往很必要」

日本首相高市早苗日前因為「台灣有事論」，引起中方強烈不滿，對日進行一系列「經濟施壓」，外界關心中日台關係緊張。同時，也有人提到，若高市早苗卸任後，台日關係恐會退化，對此，外交部政務次長吳志中今（1日）於電台節目《新聞放鞭炮》直言，「我不這樣擔心」。他指出，近10年來，台日關係一直十分友好，根據日本眾議員所述，每年日本來訪台灣的議員，超過數百位，「但去中國訪問的議員卻不到10位」。

高市早苗上任後的外交政策，延續前日本首相安倍晉三路線，對台友好，節目主持人周玉蔻提問，「若未來不是高市早苗擔任首相，台日關係是否會因此退化？」吳志中回應，「我不這樣認為」。他說，高市早苗定調了自由民主對抗獨裁政權的決心，最重要的關鍵是其民調有8成支持度，「若今日高市支持度沒這個高，就沒辦法被定調」。

吳志中也透露，日本眾議員在接受媒體訪問時曾透露，每年日本來訪台灣的議員，超過數百位，「但去中國訪問的議員卻不到10人」。而對於高市早苗卸任後，最有可能的接班人選為日本現任防衛大臣小泉進次郎，吳志中表示，加強與其交往是十分必要的。

