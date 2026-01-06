高市早苗參拜伊勢神宮！搭車拿1款老店零食又爆紅 台灣也有百貨設櫃

日本首相高市早苗搭車前往伊勢時，手握名古屋百年老店「坂角總本舖」推出的蝦仙貝，商品立刻爆紅。（翻攝自寺西睦IG）

日本首相高市早苗昨（5日）率領內閣成員前往伊勢神宮進行新年參拜，祈求國泰民安。在這場備受矚目的政壇盛事中，一個意外的亮點卻席捲了社群媒體。愛知縣議員寺西睦在IG分享了於名古屋車站迎接高市首相的畫面，高市首相在搭乘前往伊勢的近鐵電車時，手中拿著一包由名古屋百年老店「坂角總本舖」推出的「名古屋天婦羅」蝦仙貝，意外引發網友議論。

這款意外爆紅的「名古屋天婦羅」仙貝，根據「坂角總本舖」官方介紹，其成分有高達80%均為天然蝦子，且特別強調無麩質，酥脆濃郁的風味早已是當地人的心頭好。隨著高市首相手拿包裝的畫面流出，日本網友紛紛在社群平台上激動留言，表示這款煎餅真的非常好吃，更有人直呼首相「真懂吃」，預感這款商品即將在全日本賣到斷貨。

日本首相高市早苗昨率領內閣成員前往伊勢神宮進行新年參拜。（翻攝自高市早苗X）

高市首相在參拜後的記者會上提到，神宮透過每20年一次的式年遷宮傳承了1300年的歷史，正因為不斷挑戰與創新，傳統才能成就永恆。這番守護國家的決心與覺悟，搭配她在車內享受在地名產的親民形象，讓不少民眾感到溫暖。

而在參拜過程中，高市早苗也特別帶著已故前首相安倍晉三的遺照，懷著感謝的心情向其稟報目前的國家概況，並誓言將全力守護日本民眾的希望。

知名品牌「坂角總本舖」在台灣新光三越也有設櫃。（翻攝自新光三越官網）

對於想嚐鮮的台灣民眾來說，這款首相欽點的美味其實近在咫尺。平時在名古屋車站的土產店雖然能輕易買到。但在台灣，知名品牌「坂角總本舖」已於新光三越台北南西店一館B2設櫃，引進包含蝦餅在內的明星商品。隨著高市首相的「神助攻」，這波源自名古屋的百年蝦餅熱潮，預計也將在台日掀起一波搶購風潮。

