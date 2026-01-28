高市早苗又變迷妹！遇櫻井翔大讚「臉好小」 他超害羞

高市早苗進棚錄影，碰到主持人櫻井翔瞬間化身迷妹，大讚對方「臉好小」。翻攝X平台



日本電視台的節目「News Zero」前天（1/26）舉辦黨魁辯論會，一段日本首相高市早苗的花絮引發討論，只見她走向主持人、偶像團體「嵐」的成員櫻井翔前方，停了半秒後脫口「你的臉好小」，櫻井翔害羞地說「沒這回事」，話題迅速在X平台引發討論。

高市早苗從未掩飾自己對追星的喜好，日前木村拓哉曾提到，去年和前輩明石家秋刀魚一起搭乘飛機，要到能登半島拍攝特別節目時，在飛機上和高市早苗不期而遇，高市主動上前寒暄，還透露曾買過木村的寫真集，讓木村拓哉受寵若驚。

這次「News Zero」釋出的影片中，可見各黨黨主席陸續進棚，其中高市早苗面帶笑容抵達現場，她原本要走到座位上，卻在櫻井翔面前停步，兩人對望了一會，櫻井翔低頭致意說「請多指教」，隨後上前鞠躬，高市早苗短暫沉默一下，笑著說「臉好小…」，櫻井連忙回應「沒有、沒有、沒有」，並害羞地搖搖手。

畫面曝光後，吸引許多網友留言「完全是關西大媽的反應」、「首相變成普通追星阿姨了」、「我們櫻井翔果然很帥」、「畫面真是有趣！」

