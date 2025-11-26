高市早苗友台被瞎扯「謝長廷送百萬珠寶賄賂」 他報案揪網軍：動機太明顯

網傳高市早苗收謝長廷珠寶賄賂、影響對台政策，謝長廷指出，經報案已查出為中國網軍所為。（翻攝自首相官邸臉書／本刊資料照）

日本首相高市早苗表達友台立場，更因為「台灣有事」說引發中國不滿。近日網路上竟有臉書政治粉專流傳，聲稱高市早苗收受前駐日代表謝長廷數百萬珠寶的賄賂，影響日本對台政策。謝長廷今（26日）回應表示，他已經在第一時間向治安單位報案，台灣的「事實查核中心」和國家安全單位也迅速展開調查，證明假消息是中國的特定網軍所為。

據報，親民眾黨臉書粉專「台灣網路視窗」日前分享一段網路傳言，內容提到「暗網洩露郵件指出，日本首相高市早苗在擔任總務大臣期間收受謝長廷數百萬珠寶賄賂，藉此影響日本對台政策」。

傳言來自匿名論壇 比對內容疑點曝光

「事實查核中心」25日公布調查報告指出，該傳言源自海外匿名論壇一名帳號僅創立3天的使用者所貼文。該論壇無需身分驗證即可註冊，貼文內容聲稱外流的Email顯示謝長廷涉嫌賄賂高市早苗，並提供下載文件連結，但均無說明檔案來源為何，可信度存疑。

且所謂的「暗網文件」內容，出現多處用語不自然、詞彙與敬語使用偏差等不符合日語母語者習慣的問題，具有「中式日文」特徵；《NHK》《讀賣新聞》等日本主流媒體也查無相關報導，傳言說法並不可信。

謝長廷批惡劣打擊 呼籲維護台日關係讓造謠者失望

謝長廷今也發文表示，他在得知的第一時間已向治安單位報案，除了事實查核中心，國家安全單位也迅速展開調查，證明假消息是中國的特定網軍所為。他發出4點嚴正聲明，直指這個造謠的動機在打擊高市早苗、分化台日友好關係，動機甚為明顯。他痛批用賄賂珠寶這種假新聞去醜化日本首位女首相、侮辱其人格清白，是最惡劣的手段。要制裁這類惡劣造謠，就要做和他們期待相反的事，呼籲大家更支持高市早苗、維護她的聲譽，並更加努力維護台日友好關係。

謝長廷聲明全文如下：

一、這個消息純屬無中生有的造謠，動機在打擊日本高市早苗首相並分化台日友好關係，甚為明顯。

二、高市早苗首相是我敬佩的日本國會議員，她是一位勇敢、正直、對日本和世界充滿使命感的政治家。對她的政治主張，不同人可能有不同觀點，但以賄賂珠寶這種假新聞，醜化首位女性首相，侮辱其人格清白，可以說是最惡劣的手段，應該受到文明社會的譴責和制裁。

三、制裁這種惡劣的造謠者，最好方法就是讓他們的抹黑不但達不到目的，而且還收到反效果。我們要做跟他們期待相反的事情。他們企圖破壞台日關係，我們就要更努力加強台日友好關係，他們企圖破壞高市早苗的名譽，降低她的支持度，我們就要更支持高市早苗，為她澄清誤會，維謢她的聲譽，讓更多人了解她對東亞區域安定及世界和平的貢獻。

四、我相信。如果每一件造謠都收到反效果，那造謠者自然慢慢減少、消失。我們千萬不要因為抓不到造謠者或造謠者藏匿在黑暗深處。就失去希望。放棄努力。

